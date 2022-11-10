ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN
HABERLER Ateş Kuşları yakında atv’de başlıyor! İşte Ateş Kuşları ilk tanıtımı...

Ateş Kuşları yakında atv’de başlıyor! İşte Ateş Kuşları ilk tanıtımı...

GİRİŞ TARİHİ:  10.11.2022, 12:22
Ateş Kuşları yakında atv’de başlıyor! İşte Ateş Kuşları ilk tanıtımı...

"Dizi atv'de izlenir" sloganıyla en iyi yerli dizileri izleyicisiyle buluşturan atv, yeni dizi Ateş Kuşları'nın tanıtımı ile ilgi odağı oldu. Ateş Kuşları, ilk tanıtımın ardından sosyal medyanın dikkatini çekti.

Atv ekranında yepyeni bir dizinin heyecanı başlıyor. Muhteşem yerli dizileri izleyicisiyle buluşturan atv, Ateş Kuşları dizisi ile bir kez daha herkesi ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor.

Ateş Kuşları'ndan ilk tanıtım geldi

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın, yapımını ise Bozdağ Film'in üstlendiği Ateş Kuşları ilk tanıtımı ile sosyal medyaya damga vurdu. İzleyenleri duygulandıran bir tanıtımla ekran yolculuğunda ilk adımlarını atan Ateş Kuşları büyük ilgi gördü.

"Ateş Kuşları dizisinde hangi oyuncular var, Ateş Kuşları ne zaman başlayacak" soruları yanıt ararken dizinin oyuncu kadrosu merak konusu oldu.

Bozdağ Film imzalı Ateş Kuşları yakında atv'de.

DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN