Bakan Bilgin’den flaş EYT açıklaması: Herkesi kapsayan bir düzenleme

Milyonların gözü EYT düzenlemesindeydi. Hükümetin bir süredir üzerinde çalıştığı EYT düzenlemesinde sona gelindi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, EYT düzenlemesi ile ilgili yeni bilgiler verdi. Bakan Bilgin, "Yaptığımız düzenleme herkesi kapsayan bir düzenleme, sınır koyan bir düzenleme değil." dedi.

Bakan Bilgin EYT'de prim sayısı ve yıl sayısı konusunda açıklama yaptı. EYT'lilerin merak ettiği sorular yanıt buldu.

Bakan Bilgin yaptığı açıklamada, "EYT'de 1999 öncesi ve 5 bin prim gün şartını kaldırmıyoruz. EYT'den, kadınlar için 20 yıl, erkekler için 25 yıl şartını yerine getirdikleri zaman onlar da bundan istifade edecekler. Yaptığımız düzenleme herkesi kapsayan bir düzenleme, sınır koyan bir düzenleme değil." ifadelerine yer verdi.

"1,5 milyon kişi var"

"Şu anda yaş şartını kaldırırsak prim gün sayısı ve hizmet süresi tutan yaklaşık 1,5 milyon kişi var." açıklamasını söyleyen Bilgin, şöyle konuştu:

"Prime takılanlar olmayacak"

"Bugün 1,5 milyon civarında dediğim rakam; haziranda aldığımız veri. Bu rakam yıl sonu itibarıyla değişir. Çünkü orada neye bakıyoruz? Prim gün sayısına. Bazı milletvekillerince 'prime takılanlar' gibi bir şeyin oluşacağı söylendi. Prime takılanlar olmayacak. Neden olmayacak? Çünkü o günkü, 8 Eylül 1999 öncesi prim gün şartını değiştirmiyoruz; 5000 ve 5400."

Bakan Bilgin'in açıklamalarına göre;

8 Eylül 1999 öncesi sigorta başlangıcı,

erkeklerde 25 yıl, kadınalrda 20 yıl sayısı

ve 5000 ve 5400 prim günü olanlar

EYT düzenlemesinden yararlanabilecek.

Takvim de belli oldu

Geri sayım hızlandı. Emeklilikte yaşa takılanlar için kritik viraja girildi.

EYT için artık nefesler tutuldu, düzenlemenin Aralık ayında meclise gelmesi yıl bitmeden yasalaşması bekleniyor.

1,5 milyon kişi

Yasa çıktıktan sonra yani ocak ayında, 1,5 milyon EYT'li emekliliğe hak kazanacak.

İlk maaşların ise şubat, en geç mart ayında alınması bekleniyor.

Sözleşmeli personele müjde

Bakan Bilgin Meclis'te milletvekillerini bilgilendirirken işten ayrılıp emekli olacak EYT'lilerin kıdem tazminatları konusunda işverene desteğin de masada olduğunu söyledi.

Ardından sözleşmeli personele müjde verdi.