Türkiye, Esra Erol'da izledi

Esra Erol, hafta içi her gün atv’de yayınlanan programında birbirinden farklı hikâyeleri ekranlara taşımaya devam ediyor. Sevilen program 10 Kasım Perşembe günkü yayınıyla Tüm Kişiler’de en çok izlenen program oldu.

Kantar Medya tarafından alınan verilere göre, gün içerisinde yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting ölçümünde Esra Erol'da programı, Tüm Kişiler kategorisinde %6,22 izlenme oranı ve %28,75 izlenme payı alarak birinci oldu.

72 yaşındaki Abdi Amca'yı evden atıp parasını alan 27 Yaş küçük karısı...

Geçtiğimiz günlerde programa katılan 72 yaşındaki Abdi Bey, kendisinden 27 yaş küçük sevgilisi Nefes ile dünyaevine girmiş. Evliliklerinde bir gün bile gün yüzü görmediğini söyleyen Abdi amca, genç eşi Nefes'in kendisini evden attığını ve sokakta yaşadığını söyledi. 27 yaş küçük karısının kendisini evden attığını söyleyerek boşanmak isteyen Abdi amca, Esra Erol programında eşiyle yüzleşmek istedi fakat Nefes Hanım Esra Erol, Ayten, Nefes ve Fatma isimleriyle birçok kişiyi dolandırdığı iddia edilen kadından bir an evvel Abdi amcadan ayrılmasını ve aldığı iddia edilen paraları geri ödemesini talep etti.

Kadir isimli genç adam geçtiğimiz günlerde Esra Erol'a katılarak Kezban isimli kapısının internetten tanıştığı bir kadına para yedirip daha sonrasında da ona kaçtığını söylemişti. 4 yıllık evli olan Kezban isimli kadının eşi Kadir, Kezban'ın sosyal medyadan kendisine cici anneler bulduğunu ve sürekli onların yanına gittiğini iddia etti. Stüdyoya gelen Kezban ise anlattıklarıyla hem herkesin sinirlerini bozdu hem de şoke etti. Kezban, "Ben kaybolmadım eşimden kaçtım. Gittiğim insanların yanında daha rahatım. Ailemin yüzünden kocam ile barıştım." dedi. Gittiği kadınları tavırlarına göre seçtiğini anlatan Kezban, ailesinden görmediği sevgiyi başka karı-kocalardan gördüğünü söyledi. Gittiği cici annelerin eşlerinin de kendisine baba şefkati gösterdiğini söyledi. "Normal bir anne-kızın konuştuğu gibi konuşuyoruz" diyen Kezban, Dilek Özdemir'den asla vazgeçmeyeceğini de ekledi.

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