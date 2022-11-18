Pazartesi'den Perşembe'ye dört gün boyunca atv izlendi!

Kantar Medya’dan alınan verilere göre haftanın diğer günlerinde olduğu gibi,18 Kasım Perşembe günü de Tüm Gün atv izlendi.

Esra Erol zirvede

Gönüllere taht kuran program Esra Erol'da reytinglerde %7,41 izlenme oranı ve %29,82 izlenme payı alarak birinci, yeni bölümleri merakla beklenen sevilen dizi Aldatmak reytinglerde %6,13 izlenme oranı ve %15,17 izlenme payı alarak ikinci olarak Tüm Kişiler kategorisindeki ilk iki sırayı atv kaptı.

Hayatınıu sil baştan kurmaya çalışan Güzide ağır felaketlerle karşı karşıya...

atv'nin güçlü kadrosu ve çekici hikayesiyle dikkat çeken dizisi Aldatmak, dün akşam ekrana gelen dokuzuncu bölümüyle Perşembe akşamının beğenilen yapımlarından oldu.

9.Bölümde neler yaşandı?

Tarık, Yeşim'in kendisini terk ettiğini açıkladığı mektubu okuyunca öfkeden deliye döndü ve Yeşim'i bulması için Oltan'ın kapısını çaldı. Tolga, Ozan'la birlikte Oylum'a saldıran adamı bulup hesap sorduktan sonra karakola teslim etti.ABD'ye gitmek için bilet bulamayan Oylum babasından beklediği desteği göremeyince Tolga'dan yardım istedi. Oylum, annesi ve Ozan'a yine Amsterdam'a gideceği yalanını söyledi. Burcu'nun evinde saklanan Yeşim, uzaktan Tarık'ı takip etmeye devam ederken Güzide'ye fena yakalandı.

Yeşim, bu durumun aralarında kalması için Güzide'ye yalvarırken, yalanı ortaya çıkmadan eve dönmüş gibi yaptı. Güzide ise her şeyi geride bırakmış biçimde çocukları ve işiyle yeni bir hayata başladığını hissetti.

Oylum'un yolculuğu öncesi düzenlenen veda yemeğine Sezai de davetliydi ancak Tarık'ın sürpriz ziyaretiyle ipler gerildi. Oylum havaalanına giderken bileğindeki rahatsızlıktan dolayı apar topar hastaneye gitmek zorunda kaldı. Yapılan tetkikler sonucunda Oylum'un saldırıda başına aldığı darbe nedeniyle rahatsızlık yaşadığı ve tedavi altına alınması gerektiği anlaşıldı. ABD'ye gidemeyeceğini anlayan Oylum yıkıldı.

Ozan'ın iş yerine yapılan silahlı baskın Ozan'ın patronunun ölümüyle sonuçlandı. Haberi duyan Güzide derhal olay yerine doğru yola çıktı ancak kaza geçirdi!