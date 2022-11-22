Esra Erol'a geldi, Cemile'nin hayatı değişti!

atv ekranlarında yayınlanan "Esra Erol'da" programına katılan Cemile, kayınvalidesine göstermiş olduğu tepkilerden dolayı Türkiye’nin en çok konuşulan kadını olmuştu.

21 Eylül tarihinde Esra Erol'da programına katılan Cemile için, milyonlar tek yürek oldu. Esra Erol, canlı yayında yeni evi ve eşyalarıyla Cemile'nin yüzünü güldürdü.

Birçok yardım geldiğini açıklayan Esra Erol, Kütahya Domaniç Kaymakamlığı'na, Domaniç Belediye Başkanlığı'na, Tunçbilek Belediyesi'ne, Türk Kızılay'ına ve yardımda bulunan diğer tüm Esra Erol izleyicilerine teşekkür ederek şunları ekledi: "Çocukları için fedakârlık yapan her kadının yanındayım. Tek isteğim evlatlarına iyi bakmaları ve iyi bir geleceklerinin olması" dedi.

Cemile ise Esra Erol'a teşekkür ederek "Bana yardım eden herkese çok teşekkür ederim. Çocuklarım için herşeyi yapacağım" dedi.