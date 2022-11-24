İhanetin büyüğü “Esra Erol’da” programında çözüldü!

Hafta içi her gün birbirinden farklı hikâyeleri ekranlarına taşımaya devam eden, gönüllere taht kuran Esra Erol’da programı dün Tüm Kişiler’de aldığı %6,49 izlenme oranı ve %25,75 izlenme payıyla en çok izlenen ikinci yapım oldu.

atv ekranının sevilen programı Esra Erol'da yine ilginç bir konuyla gündeme geldi. Hafta içi her gün reyting rekorları kıran programda Ercan ve Suna çiftii kızları Tuğçe Akbaş'a kavuştu.

Müjdeli haberi Esra Erol verdi

Ercan ve Suna çifti, evli olan kızları Tuğçe Akbaş'ı bulmak için 22 Kasım'da Esra Erol'da programına geldi. Anne Suna, "Kızım Tuğçe 4 Kasım'da kızını alıp okula götüreceğim diyerek evden çıktı ve bir daha dönmedi. Kızımı aradım ama telefonlarıma gün içinde çıkmadı. Damadıma sordum yeni eve gidiyordu. Bakıp haber veririm dedi ama sonra o da Tuğçe'nin evde olmadığını yoktu. Sonra yakın oldukları Ceyda ve Emrah çiftine Tuğçe'yi sormaya gittik. Gittiğimizde de Ceyda, Emrah'ın da evde olmadığını söyledi. Böylece beraber kaçtıklarını anladık. Kızım evden giderken evdeki birikmişi almış. Emrah'ı arayan aile Tuğçe'nin yanında olmadığını söyleyerek telefonları kapatmıştı."

Kızlarına günlerdir ulaşamayan anne babanın evlat hasreti dünkü yayında son buldu. Esra Erol müjdeli haberi aileye vererek kızlarını bulduklarını söyledi.

Esra Erol'da hafta içi her gün 16.00'da atv'de.