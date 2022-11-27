7'den 70'e herkesi ekran başına kilitleyen Milyoner, yine heyecanla izlendi. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla atv ekranına gelen yarışmadan 100 bin TL değerindeki sorunun şıkları dikkat çekti.

Türkiye'nin ve dünyanın en çok kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster muhteşem bir bölümle atv ekranına geldi. Birbirinden iddialı yarışmacılar Kenan İmirzalıoğlu'nun yönelttiği soruları yanıtlamaya çalışırken ekran başındaki izleyiciler de bilgilerini yarıştırdı.

Evli ve üç çocuk babası olan 49 yaşındaki Mustafa Burak Hoşçan yarışmaya Antalya'dan katıldı. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan Mustafa Burak Hoşçan, başhekimlik ve profesörlük yaptığını ifade etti. Yarışmadan para anlamında bir beklentisi olmadığını dile getiren 49 yaşındaki yarışmacı, oldukça iyi bir performans gösterdi.

Mustafa Burak Hoşçan, Milyoner'de ne kadar ödül kazandı?

Ömer Seyfettin'in "Yalnız Efe" adlı hikayesinin başkahramanı olan "Yalnız Efe" hangisidir?

a- Ezel adında genç bir erkek

b- Eyşan adında bir genç kız

c- Ömer adında bir genç erkek

d- Kezban adında bir genç kız

Doğru Cevap: Kezban adında bir genç kız

Başarılı yarışmacı Mustafa Burak Hoşçan 100 bin TL değerindeki Milyoner sorusunda yarışmadan çekilmeyi tercih etti. Soruyla ilgili hiçbir fikri olmadığını ifade eden yarışmacı, cevap vermesi gerekseydi "Eyşan adında bir genç kız" yanıtını seçeceğini söyledi. Mustafa Burak Hoşçan 50 bin TL ödül kazandı.