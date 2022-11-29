'Bir Küçük Gün Işığı' Tüm Kişilerde en çok izlenen dizi oldu

Dila'nın mahkemeye gelmesi herkesi şok etti. 28 Kasım Pazartesi akşamı ekrana gelen yeni bölümleri merakla beklenen sevilen dizi Bir Küçük Gün Işığı %6,75 izlenme oranı ve %16,19 izlenme payı alarak Tüm Kişiler kategorisinde en çok izlenen dizi oldu.

Ümran, Fırat ile Elif'i ayırmak için son kozunu oynadı.

Dila'nın ihbarı ile sosyal hizmetler Elif'i araştırmaya başladı. Ancak hem Güneş'in yardımı ile hem de aldıkları bilgilerin kötü bir şey bulamadılar. Kreşe gelen Dila Güneş'i tehdit ederek eve getirmeyi başardı. Ama Fırat bir kez daha araya girdi ve Dila'ya yüklü miktarda banka hesabı ve yurt dışı bileti teklif etti. Bunların karşılığında mahkemeye gelmeyecek ve Güneş'ten vazgeçecekti. Ama araya giren Ümran ona bir akıl verdi. Anne kızın planı Elif ve Fırat'ı ayırmak içindi. Son anda duruşmaya gelen Dila kızından vazgeçmediğini, abisinin sunduğu dilekçeyi zorla imzaladığını söyledi. Etraf buz kesti. Ümran bir kez daha kazandı.