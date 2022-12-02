“Esra Erol’da” Tüm Kişiler kategorisinde birinci sırada yer aldı.

Kantar Medya’dan alınan verilere göre “Esra Erol’da” 1 Aralık Perşembe günü Tüm Kişiler kategorisinde%7,27 izlenme oranı ve %28,19 izlenme payı alarak birinci sırada yer aldı.

Kahramanmaraş'tan Esra Erol'a gelen Hasan, eşi Gülizar'ın 4 çocuğunu bırakıp 15 yaşındaki şahinle kaçması herkesi şok etmişti. Gülizar'ın geçtiğimiz günlerde canlı yayında babasının yanına döneceğini açıklamıştı. Şahin'le kaçan Gülizar, "Çocuk ama evdeki kocamdan iyi" demişti. Geçtiğimiz günlerde de Şahin'in babası "Benim çocuğum 15 yaşında. Gülizar oğlumu kaçırdı. Gülizar'ı asla istemiyorum." diyerek Gülizar'ı reddetmişti. Gülizar, boşanmak istediğini söylese de Hasan boşanmaya yanaşmamıştı. Hatta Hasan, Gülizar'ın hala daha Şahin'le yazıştığını iddia etmişti. 15 yaşındaki çocukla sevgili olan Gülizar, şimdi ise çocukları Hasan'a vereceğini, babasına dönmeyeceğini ve Şahin'in babası Bubo'nun yanına gideceğini açıkladı. Şahin'le değil, babasının evinde yaşayacağını söyledi. Şahin de yayına bağlanarak '3 kızım var 4. kızım da Gülizar olacak' dedi.

Her ne kadar Esra Erol, "Birinin kızı olmak istiyorsan gel benim manevi kızım ol" dese de Gülizar bu teklifi kabul etmedi.