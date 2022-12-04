"Ateş Kuşları"'nın ikinci tanıtımı yayınlandı

atv’nin eşsiz ve farklı hikayesiyle, muhteşem oyuncu kadrosuyla merakla beklenen yeni dizisi “Ateş Kuşları”nın ikinci tanıtımı izleyici ile buluştu.

atv'nin yakında başlayacak ve sezonun en çok konuşulacak Bozdağ Film imzalı "Ateş Kuşları" dizisinin ikinci tanıtımı yayınlandı. Sıcak ve samimi dünyasıyla atv ekranının merakla beklenen yeni yapımı Ateş Kuşları'nın yeni tanıtımı yayınlandıktan kısa süre sonra sosyal medyada gündem olarak binlerce yorum ve yoğun övgü aldı.

Ateş Kuşları'nın tanıtımında, İlayda Alişan'ın canlandırdığı Gülayşe'nin, "Bizimkiler beni çöpte bulmuşlar. Ya çöpe küflü ekmek atılır, çürümüş meyve atılır, yırtık pabuç atılır da, çocuk atılır mı be? Atılıyormuş demek… Bizimkiler almış çöpten beni. Mercan annem, Ali babam olmuş. Zıpkın'la Sabit de abilerim olmuşlar. Aile olmuşuz. Sokakta onlardan çalınan her şeyi bana vermiş bu aile. Sevgiyi, şefkati, en çok da güveni… Neşeleriyle sarıp demişler ki bana; 'Korkma. Biz varız. Seni bırakmayız.' Şimdi desenize bana, ben bu aileyi nasıl üzeyim? Nasıl bırakıp gideyim?" sözleri damga vurdu. Gülayşe'nin bu sözleri sosyal medya kullanıcıları tarafından defalarca paylaşılırken duygu dolu sahneler ve oyunculuk performansları çok beğenildi.

Ateş Kuşları'nın hikayesi

-Büyüyünce ne olacaksın?

-Biz büyümüyoruz ki. 13 olunca falan ölüyoruz!

Sokak çocuklarının çoğu yirmi yaşını görmez. Görenlerin de yaşadığı söylenemez. Uyuşturucu, şiddet, cinsel taciz, açlık… Sokak çocuklarının kaderi, ya mapus ya mezardır.

Bu çocuklardan beş tanesi, bu kadere karşı koymayı başarır.

Bu hikaye, kendilerine "Köksüzler" diyen beş sokak çocuğunun, çöplükte kırk günlük bir bebek bulmalarıyla başlayan ve "Köksüzler"den "Ateş Kuşları"na dönüşmelerini anlatan; zorluklarla, acılarla ve her şeye rağmen umutla dolu bir kadere karşı koyma öyküsüdür.

Ateş Kuşları, bize "aile olmak ne demek" diye soracak ve birbirine kan bağı ile değil, can bağı ile bağlı bir ailenin hayatta ve birlikte kalma savaşını umut dolu bir dille anlatacak.

Yapımı Mehmet Bozdağ'a, proje tasarımı ve senaryosu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'e ait; yönetmenliğini Benal Tairi'nin yaptığı Ateş Kuşları'nın başrollerini İlayda Alişan, Hande Soral, Görkem Sevindik ve Burak Tozkoparan üstleniyorken dizi kadrosunda ayrıca Erdem Şanlı ve Emir Çubukçu gibi başarılı isimler yer alıyor.

Sezonun çok konuşulacak ve heyecanla beklenen dizisi Ateş Kuşları, çok yakında atv'de…