atv.com.tr Kasım ayında 13 kategorinin zirvesinde yer aldı!

Ekrandaki başarısını dijitale de yansıtan atv, rakiplerini bir kez daha geride bıraktı. Gemius raporlarına göre Kasım ayında 13 kategorinin lideri olan atv.com.tr büyük bir başarıya imza attı.

Televizyon kanallarının internet performanslarını karşılaştıran Gemius raporlarına göre, atv'nin internet sitesi geçtiğimiz Kasım ayında Web Sitelerinde "Real User", ''Views'', "Visits", ''Time'', ''Avarage Time'', ''Time Per View'', ''Time Per Visit'', "Visits Per Real User'', ''Views Per Real User''; Stream'de "Views", Uygulamada ise ''Views'', "Visits" ve "Time" kategorilerinde birinci oldu. Kasım ayında hem web hem de stream kategorilerinde rakiplerinin önünde yer alan atv.com.tr, önemli bir başarı elde etti.

Tüm içerikler atv.com.tr'de!

Tam 13 kategoride birinci olan atv.com.tr, rakiplerinin önünde yer almayı başardı. Ekrandaki başarısını dijitalde de sürdüren atv, en iyi yerli dizileri, programları ve haber bültenlerini atv.com.tr aracılığıyla izleyicisine ulaştırmaya devam ediyor. atv canlı yayını, dizi ve program tekrarları, foto galeriler ve özel haberler atv.com.tr'de sevenleriyle buluşuyor.

Dizi ve programlarıyla gündemden düşmeyen atv'nin tüm içeriklerini atv.com.tr'den izleyebilirsiniz.