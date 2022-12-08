Kocası öldüğünden emin! Elnare Kızmaz nerede? Talihsiz kadın öldü mü?

atv’nin gündem belirleyen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert yine önemli bir konuyla izleyenleri ekran başına kilitledi. Elnare Kızmaz nerede? Elnare Kızmaz öldü mü?

Son olarak Balıkesir'in Kepsut ilçesine bağlı Örenli köyünde kameralara takılan Elnare Kızmaz'dan 22 Kasım'dan bu yana haber alınamıyor. Serçeören köyünde yaşayan 44 yaşındaki Azerbaycan asıllı talihsiz kadının nerede olduğu bilinmezken şüphe okları kocası Ahmet Kızmaz'a yöneldi. Ahmet Kızmaz, eşi Elnare Kızmaz'ın kaybolmasıyla ilgili neler söyledi?

Eşinden menfaat mi sağladı?

Elnare Kızmaz'ın kız kardeşinin Müge Anlı ile Tatlı Sert'e başvurmasıyla birlikte farklı bir boyuta ulaşan Elnare Kızmaz konusu, canlı yayında tartışmalara sahne oldu. Eniştesi Ahmet Kızmaz'dan şüphelenen Aynure Kaçıran, ablasının şiddet gördüğünü öne sürdü. Ablasının akıl sağlığının yerinde olmadığını söyleyen Aynure Kaçıran "Gördüğü şiddet onu iyice delirtti. Eniştemin, ablamdan menfaat sağladığından şüphe duyuyorum" dedi.

Ablası Elnare Kızmaz'ın hayatından şüphe duyduğunu dile getiren kız kardeş, "Ablamın yaşadığı yerle son görüldüğü yer arasında mesafe çok uzun. Ablam o yolu yürüyemez, arabayla bırakıldığını düşünüyorum." sözlerini kullandı.

"Kocası aç bırakıp dövdü!"

Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınına bağlanan tanıklar, Ahmet Kızmaz'ın talihsiz kadına şiddet uyguladığına dair iddialarda bulundu. Ahmet Kızmaz'ın eski eşlerini de dövdüğünü dile getiren görgü tanıkları, "Elnare Kızmaz sürekli aç bırakılıp dövülüyordu. Gözlerimizle gördük" ifadelerine yer verdi.

Kendisine yönelik iddiaları reddeden Ahmet Kızmaz ise eşini hiçbir zaman dövmediğini öne sürdü. Son dönemde çalışmadığını ve engelli maaşıyla geçindiğini belirten Ahmet Kızmaz, "Ben eşimi seviyordum" dedi. Elnare Kızmaz'ın öldüğünden emin olan Ahmet Kızmaz, cinayeti kimin işlediğini bilmediğini söyledi.

Büyük bir merakla takip edilen Elnare Kızmaz olayında neler yaşanacak? Elnare Kızmaz öldü mü, yaşıyor mu?

Müge Anlı ile Tatlı Sert hafta içi her gün 10.00'da atv'de.