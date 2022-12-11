Banu Çiçek kimdir? Banu Çiçek Dede Korkut Hikayeleri’nde geçer mi?

Banu Çiçek ismi Dede Korkut Hikayelerinde geçer mi? Dede Korkut sorusu Milyoner'de 1 milyon TL kazandıracak mı?

7'den 70'e herkesi ekran başına kilitleyen Kim Milyoner Olmak İster'de milyonluk soruda yer alan 'Banu Çiçek' ismi büyük merak uyandırdı. "Hangisi Dede Korkut Hikayeleri'ndeki karakterlerden biri değildir?" sorusunda cevap şıkları arasında yer alan Banu Çiçek, Dede Korkut Hikayeleri'nde yer alan bir karakter midir?

Bamsı Beyrek'in beşik kertmesi olarak bilinen Banu Çiçek, ismiyle dikkat çekti. Bazı kaynaklarda Banı Çiçek olarak da geçen ismin Fars kökenli olduğu ortaya çıktı. Farsçada 'hanım' anlamına gelen 'Banu/Banı' kelimesi, Banu Çiçek'e adını verdi.

Banu Çiçek kimdir? Banu Çiçek gerçekte yaşadı mı soruları ise sosyal medyanın gündeminde yer aldı.

Milyonluk sorunun doğru yanıtı, atv ekranında Kim Milyoner Olmak İster'de belli olacak.