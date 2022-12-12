Türkiye soluksuz 1 Milyon TL’lik soruyu izledi

Tüm Kişiler'de %9,81 izlenme oranı ve %21,79 izlenme payı, AB'de %9,35 izlenme oranı ve %21,09 izlenme payı 20+ABC1'de %9,57 izlenme oranı ve %19,88 izlenme payı elde ederek tüm kategorilerde birinci sırada yer aldı.
Kim Milyoner Olmak İster'in Yeni Bölüm etiketi #MilyonlukSoru bölüm başladıktan kısa süre sonra Twitter Türkiye Trending Topics listesine girdi!
#MilyonlukSoru birinci sıraya kadar yükseldiği Twitter Türkiye Trending Topics listesinde, #kimmilyonerolmakister de ikinci sırada bölüm sonuna kadar kalmayı başardı.
400.000 TL'lik ödülün sahibi oldu
Geçen hafta yarışmaya katılan 20 yaşındaki Batu Alıcı bu hafta 1 Milyon TL değerindeki soru için yarıştı. Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olan genç yarışmacı geçen hafta 400.000 TL'lik soruya doğru cevap vererek 1 Milyon TL'lik soruyu açtırmaya hak kazanmıştı. Hiç jokeri kalmayan genç yarışmacı 1 Milyon TL'lik soruya yanıt vermedi ve 400.000 TL'lik para ödülünü aldı.
İşte 1 Milyon TL'lik o soru;
Hangisi "Dede Korkut Hikayeleri"ndeki karakterlerden biri değildir?
A: Bala Hatun
B: Banu Çiçek
C: Bamsi Beyrek
D: Bayındır Han
Bu soruya yanıt vermeyen Barış Alıcı 400.000 TL'lik ödülü alıp yarışmadan çekildi. Sorunun doğru cevabı A şıkkı "Bala Hatun" olacaktı.