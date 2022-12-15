Aldatmak oyuncuları Kim Milyoner Olmak İster’de! Oylum ve Ozan ne kadar ödül kazanacak?

Aldatmak dizisinin Ozan’ı ve Oylum’u Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı oluyor. Feyza Sevil Güngör ve Yusuf Çim’in katılacağı Kim Milyoner Olmak İster 1000. Bölümü ile Pazar 20.00’de atv’de.

Kim Milyoner Olmak İster'de atv dizilerinin ünlü oyuncuları yarışıyor. Kim Milyoner Olmak 1000. Bölüm özel programında Aldatmak dizisinin başarılı isimleri Feyza Sevil Güngör ve Yusuf Çim yarışmacı koltuğuna oturuyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla atv ekranına gelen yarışmanın özel yayını Pazar 20.00'de atv ekranına gelecek.

Feyza Sevil Güngör ve Yusuf Çim Milyoner'de

Sezonun en sevilen dizilerinden olan Aldatmak'ta Ozan karakterini canlandıran Yusuf Çim ile Oylum karakterine hayat veren Feyza Sevil Güngör, Kim Milyoner Olmak İster'e renk katacak. Zorlu sorular karşısında ter dökecek olan başarılı oyuncular, Kenan İmirzalıoğlu'nın soruları karşısında ter dökecek.

Türkiye'nin en uzun soluklu genel kültür yarışması olan Kim Milyoner Olmak İster, milyonları ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Son olarak Batu Alıcı'nın 1 milyon TL değerindeki soruyu gördüğü yarışma gündem oldu.

Ünlü oyuncuların yarışacağı heyecan ve eğlence dolu Kim Milyoner Olmak İster 1000. Bölüm özel yayınıyla Pazar 20.00'de atv'de.