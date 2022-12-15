Yalnız Kurt oyuncuları Milyoner'de! Hasan Denizyaran ve Jessica May...

Kim Milyoner Olmak İster'de yarışma heyecanına atv dizilerinin ünlü isimleri katılıyor. Büyük heyecana sahne olacak özel bölümde Yalnız Kurt oyuncuları da yer alıyor.

Türkiye'nin ve dünyanın en çok kazandıran genel kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de heyecana ünlü isimler katılıyor. Yalnız Kurt'un başarılı oyuncuları Hasan Denizyaran ve Jessica May Kim Milyoner Olmak İster'de Kenan İmirzalıoğlu'nun karşısına çıkıyor.

Altay ve Meryem Milyoner'de

atv ekranının sevilen dizisi Yalnız Kurt'ta Altay karakterini canlandıran Hasan Denizyaran ile Meryem olarak izleyicinin karşısına çıkan Jessica May, özel bölümde yarışmacı koltuğuna oturuyor. Yalnız Kurt dizisinin başarılı oyuncuları bilgilerini Kenan İmirzalıoğlu'nun sorduğu sorularla sınarken keyifli anlar yaşanacak.

Ekranların en uzun soluklu bilgi yarışması olan Kim Milyoner Olmak İster'in özel bölümünde Hasan Deniz Yaran ve Jessica May'in yanı sıra, Kardeşlerim'den Su Burcu Yazgı Coşkun – Onur Seyit Yaran, Aldatmak'tan Feyza Sevil Güngör – Yusuf Çim ikilileri yarışacak.

Kim Milyoner Olmak İster özel bölümüyle Pazar akşamı 20.00'de atv'de.