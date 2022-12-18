Milyoner'de 200 bin TL'lik soru heyecanı! 1978’de Fidel Castro, insanlı uzay uçuşu projesi olan Soyuz programında üç kez görev almış Sovyet kozmonot Vladimir Şatalov’a hangisini hediye etmiştir?

1978'de Fidel Castro, insanlı uzay uçuşu projesi olan Soyuz programında üç kez görev almış Sovyet kozmonot Vladimir Şatalov'a hangisini hediye etmiştir?

Kim Milyoner Olmak İster heyecanı atv ekranında devam ediyor. Kim Milyoner Olmak İster'in 1000. Bölümü'nde yarışan Hasan Denizyaran ve Jessica May 200 bin TL'lik soruya ulaştı…

Türkiye'nin ve dünyanın en çok kazandıran genel kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster, 200 bin TL değerindeki sorunun heyecanıyla ekrana geldi. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster'de Jessica May ve Hasan Denizyaran gösterdikleri performansla alkış aldı.

200 bin TL değerindeki soruya ulaşan ünlü oyuncular, izleyenlerden tam not aldı. Milyoner'de sorulan "Fidel Castro" sorusunun cevabı ne oldu? Jessica May – Hasan Denizyaran ikilisi soruya doğru yanıtı verdi mi?

İşte 200 bin TL'lik soru ve yanıtı…

1978'de Fidel Castro, insanlı uzay uçuşu projesi olan Soyuz programında üç kez görev almış Sovyet kozmonot Vladimir Şatalov'a hangisini hediye etmiştir?

a- İki karışık müzik kasedi

b- İki timsah

c- İki adet, sepetli motosiklet

d- İki tepsi baklava