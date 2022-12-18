atv’nin ekrana damga vuran dizisi Kardeşlerim’in ünlü yıldızları Milyoner’de 200 bin TL değerindeki soruyla karşı karşıya…

Hangisi MFÖ üyeleri Mazhar Alanson, Fuat Güner ve Özkan Uğur'un birinci ya da ikinci adlarından biri değildir?

Kim Milyoner Olmak İster'de 'çocuklar için' yarışan Onur Seyit Yaran ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un performansı beğeni topladı. Üç sezondur ekrana damga vuran Kardeşlerim dizisinde rol alan ünlü oyuncular, muhteşem performanslarını Milyoner'e de taşıdı. 1000. Bölüm özel programında yarışan iki oyuncu, 200 bin TL değerindeki soruyu görerek önemli bir başarı yakaladı.

atv ekranlarının ilgiyle izlenen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de heyecanın dozu yine düşmedi. Soruları ve yarışmacılarıyla gündemden düşmeyen Milyoner'de Kenan İmirzalıoğlu'nun sorularını yanıtlayan Kardeşlerim oyuncuları ne kadar ödül kazandı?

İşte Onur Seyit Yaran ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un yanıt aradığı 200 bin TL değerindeki o soru!

Hangisi MFÖ üyeleri Mazhar Alanson, Fuat Güner ve Özkan Uğur'un birinci ya da ikinci adlarından biri değildir?

a- Aziz

b- Mahmut

c- Raif

d- Faik