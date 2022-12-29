Otelden kaçtı! Arife Gökçe'nin kaybındaki şüpheli Sinan Sardoğan mı? Detaylar Müge Anlı'da ortaya çıkıyor...

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te Türkiye gündemine oturan Arife Gökçe olayı, yine milyonları ekran başına kilitledi. Müge Anlı'da yaşanan son dakika gelişmesi ne? Sinan Sardoğan otelden nasıl kaçtı? İşte yaşananlar...

Arife Gökçe'nin şüpheli kaybından sonra ailesi Müge Anlı'ya başvurdu. 5 çocuk ve 12 torun sahibi olan Arife Gökçe ile aynı köyde yaşayan Sinan Akdoğan, şüphelerin odak noktası haline geldi. Bir süredir kayıp olan kadın aranırken ortaya çıkan detaylar kan dondurdu. Sinan Sardoğan'ın Arife Gökçe'ye cinsel içerikli mesajlar attığı ve tacizde bulunduğu ortaya çıktı.

Arife Gökçe'nin kaybolduğu gün talihsiz kadının evinin önünde gezdiği söylenen Sinan Sardoğan, odun toplamak için Arife Gökçe'nin evinin önünde olduğunu belirtmişti. Sinan Sardoğan'ın jandarmada verdiği ifadeyi açıklayan Müge Anlı, "Sinan, Arife Gökçe'nin kafasına iki kişinin vurduğunu ve bu kişilerin Arife Gökçe'yi kaçırdığını söylemiş" dedi. Çelişkili ifadelerinin en dikkat çekeni Sinan Sarıdoğan'ın canlı yayın esnasında el arabası hakkında söyledikleriydi.

Arife Gökçe'nin evinin önünde ne işin vardı?

Müge Anlı'nın 'Arife Teyze'nin evinin önünde ne işin vardı?' sorusuna yanıt veren Sinan Sardoğan, "Çalı için gittim. Çalıyı dağa koydum" dedi. Sinan'ın sözlerine yanıt veren Müge Anlı "Bana çalı deme. Çalı zaten dağda. Dağdaki çalının sana ne faydası var" diye konuştu. Sinan Sardoğan verdiği cevaplarla izleyenleri çileden çıkartmaya devam etti.

Canlı yayında çelişkili ifadelerine devam eden Sinan Sardoğan "Oradan getirecektim, getiremedim. El arabasıyla gideyim dedim. Arabam yoktu. Toplayım öyle getireyim dedim. Benim tarlama daha kestirme bir yol yok. Bayır, el arabası işlemiyor." dedi.

Sinan'ın çelişkili açıklamalarından şüphelenen Müge Anlı, "Orada el arabası işlemediğine göre; buradan geldiğine göre el araban elindeydi. Hadi bakalım bunu da itiraf etmiş oldun" sözlerini kullandı.

Sinan Sardoğan otelden kaçtı!

Gergin anların ardından Sinan Sardoğan, misafir edildiği otelden gizlice çıktı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Müge Anlı ekibi hemen Sinan'ı takibe aldı ve Esenler Otogarı'nda Tokat bileti bakarken yakaladı. Ekibi gören Sinan Sardoğan koşarak kaçmaya başladı.

Müge Anlı muhabirinin "Beni otogarda görünce neden kaçtın?" sorusuna yanıt veren Sardoğan, "Çocuk geliyor. Yine kafama vurur diye kaçtım. İstanbul'u biraz biliyorum. Buradan bilet alıp köye gidecektim" dedi.

Arife Gökçe olayı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te tüm detaylarıyla konuşulmaya devam ediyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert hafta içi her gün 10.00'da atv'de.