atv son 7 yılın en çok izleneni oldu!

Geçtiğimiz 6 yılın şampiyonu olan atv, 2022 yılını da birincilikle bitirerek "son 7 yılın en çok izlenen televizyon kanalı" oldu.

Son yılların en yüksek izlenme oranlarına imzasını atan atv, Kantar Medya'dan alınan verilere göre en iyi yerli dizilerin ve yapımların adresi olarak bu yıl da hafızalara kazındı.

Hem Türkiye'de hem de dünyada ilgiyle izlenen dizilerine yenilerini ekleyen, milyonların gönlüne taht kurmuş yıldızlara ev sahipliği yapan atv, vazgeçilmezlerinin yanı sıra yeni yayın döneminde başlayan yenilenme atağını kesintisiz olarak sürdürmeye devam ediyor.

Kuruluşundan başlayarak "Dizi atv'de izlenir" mottosuyla bütünleşen atv'nin dizileri, kültürel değerlerimizden yola çıkarak, toplumsal bellekte kendine önemli bir yer ediniyor ve hatırasını yıllarca koruyan efsanelere dönüşüyor.

Ayların değil, yılların birincisi olma unvanını elden bırakmayan atv, başarısını her kulvarda istikrarla sürdürmeye devam ediyor.