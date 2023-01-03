Gündemi sarsmaya devam ediyor! Sinan Sardoğan kim? O mesajları neden attı?

Tokat'ın Almus ilçesinde yaşanan olay, Müge Anlı ile Tatlı Sert stüdyosunda ele alınıyor. Arife Gökçe nerede? Sinan Sardoğan neden suçlamaların odağında yer alıyor?

Müge Anlı ile Tatlı Sert atv ekranında yine gündem belirlemeye devam ediyor. Arife Gökçe'nin kaybında parmağı olup olmadığı merak edilen Sinan Sardoğan, canlı yayında yine çelişkili açıklamalarıyla dikkat çekti. Daha önce farklı kişilere cinsel içerikli mesajlar gönderdiği ortaya çıkan Sinan Sardoğan, Arife Gökçe'nin nerede olduğunu bilmediğini iddia etti. Zaman zaman gergin anların yaşandığı programda, Sinan Sardoğan'ın hangi bilgileri sakladığı merak konusu oldu.

Tokat'ın Almus ilçesine bağlı Ataköy beldesinde 17 Aralık'ta ortadan kaybolan Arife Gökçe'nin kaybından sorumlu tutulan ve 20'nin üzerinde suç kaydı olduğu anlaşılan Sinan Sardoğan, talihsiz kadının kaybıyla bir ilgisi olmadığını öne sürdü. Daha önce Arife Gökçe'ye attığı mesajlar ortaya çıkan Sinan Sardoğan, "O mesajları attım ama Arife Gökçe'nin nerede olduğunu bilmiyorum" dedi. Kendisinden yaşça büyük olan kadınlara attığı mesajları savunan Sinan Sardoğan, "Bana küfürlü konuşuyorlardı, ben de onlara mesaj atıyordum" iddiasında bulundu.

"Fikri bana küfür etti!"

Olay gününde şüpheli hareketleri dikkat çeken Sinan Sardoğan, "Arife Gökçe'nin kocası Fikri bana küfür etti" diye konuştu. Fikri Gökçe, Sinan Sardoğan'ın iddiasını reddederken "Ben sana küfür etmedim. Sen kimsin ben sana küfür edeceğim?" ifadelerini kullandı.

Sinan Sardoğan'ın kindar ve tehlikeli biri olduğunu dile getiren Müge Anlı, "Yayında görünen Sinan farklı. İnsanlar akli dengesinin yerinde olmadığını zannediyorlar ama Sinan'ın farklı bir iç dünyası var. Sinan, yaptıklarının suç olduğunu biliyor" diye konuştu.

Müge Anlı ile Tatlı Sert hafta içi her gün 10.00'da atv'de!