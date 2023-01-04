Osman Bey,  Edebalı ve Bala’yı kurtarmak için harekete geçti

Osman Bey: “Nice azlar nice çoklara galip gelir!”

'Kuruluş Osman'ın büyük bir ilgiyle izlenen 111. Bölümünde İsmihan Sultan; Şeyh Edebalı'yı tutsak etti, Edebalı üzerinden Bala Hatun'a kurduğu tuzakla her ikisini birden Marmaracık Hisarı'ndaki zindana hapsetti.



Kuruluş Osman'ın 111. Bölümünde; Osman Bey, Malhun Hatun'dan Bala Hatun'un Şeyh Edebalı'yı kurtarmak için İsmihan Sultan'a teslim olduğunu öğrendi. Bala Hatun'un Marmaracık'ta tutsak olduğunu öğrenen Osman Bey, harekete geçerek Alpleriyle birlikte tünel kazarak zindana ulaştı. Zindanda Osman Bey'i; Bala Hatun'un boynuna hançerini dayayan İsmihan Sultan ve Şeyh Edebalı'nın boynuna hançerini dayayan Olof karşıladı.



Olof'un "Şimdi üstünlük bizde" sözlerine karşılık Osman Bey "Nice azlar nice çoklara galip gelir. Seni öyle bir yenilgiye uğratacağım ki!" diyerek meydan okudu. Osman Bey, Şeyh Edebalı ve Bala Hatun'nu serbest bırakmasını isterken İsmihan Sultan "Bu yaptığının bir bedeli olmayacak mı sandın! Sana daha önce söyledim, Mesud'u getir, hatununu al!" sözleriyle karşılık verdi. Osman Bey, Bala Sultan ve Şeyh Edebalı'yı almadan zindandan ayrılmak istemezken Bala Hatun'un "Devlet düşümüz ve evlatlarımız için!" ve Şeyh Edebalı'nın "Cümle cihanın ikbali için gitmelisin!" sözleri karşısında Bala ve Edabalı'yı kurtarmak için yeni bir hamle yapmak için gitmek zorunda kaldı.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 111. Bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.