Heyecanlı bekleyiş sona eriyor! "Ateş Kuşları" 13 Ocak Cuma başlıyor!

Yayınlanan tanıtımları ile beklentiyi adım adım yükselten atv’nin sezona damga vuracak yeni dizisi “Ateş Kuşları”nın yayın tarihi belli oldu.

Eşsiz ve farklı hikayesi, muhteşem oyuncu kadrosuyla atv ekranında sezonun en çok konuşulacak yapımı olacak Bozdağ Film imzalı Ateş Kuşları dizisinin yayın günü belli oldu. 13 Ocak Cuma günü saat 20.00'de atv'de yayınlanacak dizinin ilk bölümünden görüntülerin yer aldığı tanıtım nefesleri kesti! Yayınlandıktan kısa süre sonra sosyal medyada büyük yankı uyandıran Ateş Kuşları tanıtımı kısa sürede binlerce yorum ve beğeni topladı.

Ateş Kuşları'nın ilk bölüm tanıtımında yer alan sahnelerde, dramatik dünyaları ve sokak çocuklarının "Büyüyünce ne olacaksın?" sorusuna verdiği "Biz büyümüyoz ki, 13 yaşında falan olunca ölüyoz!" cevabıyla, bir diğer çocuğun "Cennete gidince hepinizi Allah'a şikayet edecek!" sözleri sosyal medya kullanıcıları tarafından defalarca paylaşıldı.

Büyük bir merakla beklenen, sezonun en çok konuşulacak dizisi Ateş Kuşları, 13 Ocak Cuma akşamı ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.

Evimiz yok çatımız gök

Farklı hikayesi ile dikkat çeken ve seyircinin büyük bir heyecanla beklediği dizinin hikayesi ise şöyle: Riva yakınlarında derme çatma bir işletme: Ateş Kuşları Mola Yeri. Yazın tatilcilere köfte ekmek satıp araba yıkama hizmeti veriyorlar, kışın kamyonculara çorba verip lastikçi işletiyorlar. Beş kardeş, gece gündüz çalışıp geçinmeye çalışıyorlar.

Ama gerçekte bu aile çok büyük bir sır saklıyor. Çocukluklarından beri bir cinayetin gölgesinde yaşıyorlar, sırlarını ve çok bağlı oldukları ailelerini korumaya çalışıyorlar.

Onlar aslında kardeş değil, kendilerine Köksüzler diyen beş sokak çocuğu. Kimlikleri bile yok. Onları dilendiren dilenci çetesinin reisinden kaçmışlar, yıllarca sokağı ev, göğü çatı bilerek hayatta kalmaya çalışmışlar.

Ama şimdi, çok zor şartlarda kurdukları mütevazı hayatları tehdit altında. Ateş Kuşları, gözbebekleri Gülayşe'lerinin mutluluğuyla tüm ailenin yıkımı arasında bir seçim yapmak zorunda.

Yapımı Mehmet Bozdağ'a, proje tasarımı ve senaryosu Ayşe Ferda Eryılmaz ile Nehir Erdem'e ait; yönetmenliğini Gökhan Ayiz'in yaptığı Ateş Kuşları'nın başrollerini İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan ve Görkem Sevindik paylaşırken dizinin kadrosunda başarılı oyuncular Nizam Namidar, Serkan Ercan, Ahmet Saraçoğlu, Erdem Şanlı, Emir Çubukçu ve dizideki çocukluk karakterlerine hayat veren Umut İnan, Almira Abay, Fuat Fatih Odabaşı, Berke Obuz, Umut Ege Baştemur ve Çınar Yükçeker yer alıyor.