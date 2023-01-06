Sinan Sardoğan neden pantolonunu yaktı?

Canlı yayına bağlanan görgü tanığı Sinan Sardoğan'ın pantolununda kan gördüğünü iddia etti! Arife Gökçe olayında şoke eden gelişmeler Müge Anlı'da!

Müge Anlı ile Tatlı Sert atv ekranında gündeme gelen Arife Gökçe'nin kaybının baş şüphelisi Sinan Sardoğan stüdyodaki tavırları ve verdiği çelişki ifadeleriyle bütün dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Arama çalışmalarında Sinan Sardoğan'ın hedef şaşırttığı ortaya çıktı. Stüdyoda kimse bana oğlum diyemez derse küfür ederim diyen Sinan Sardoğan, yaptığı ve söylediği sözlerle Müge Anlı ile Tatlı Sert'e damga vurdu.

Arife Gökçe kaybolduktan sonra pantolonlarını yakan Sinan Sardoğan'a neden yakıldığı sorulduğunda pantolonlarının yırtık olduğunu söyledi. Canlı yayına bağlanan ismini vermek istemeyen bir görgü tanığı Sinan Sardoğan'ın geçen sene Tokat terminalinde 17 yaşındaki kızı taciz ettiğini söyledi. 15 Aralık ve 18 Aralık sabah 9.30 civarlarında Sinan Sardoğan'ın pantolonunu kanlı gördüğünü dile getirdi. Sinan Sardoğan ismini vermek istemeyen görgü tanığının söylediklerinin doğru olmadığını söyledi. Görgü tanığıysa gördüklerine adı gibi emin olduğunu dile getirdi.