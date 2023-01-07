Bir programdan çok daha fazlası... Günden güne rekora koştu!

Hafta içi her gün ekrana gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programı bu hafta (2-6 Aralık) boyunca ekrana gelen yayınlarıyla rekor izlenme oranlarına ulaşarak son günlerin ve bu sezonun en çok izlenme payına ulaştı!

Cuma akşamının en çok izlenme payına ulaştı!

Anlı, Cuma günkü yayınıyla da Tüm Kişiler kategorisinde %8,48 izlenme oranı ve %48,63 izlenme payı AB'de %6,31 izlenme oranı ve %42,76 izlenme payı 20+ABC1'de %8,88 izlenme oranı ve %48,17 izlenme payıyla tüm kategorilerde izlenme payıyla birinci oldu.

Böylelikle Müge Anlı ile Tatlı Sert programı izlenme payıyla, hem Cuma akşamını hem de haftayı birinci olarak kapatarak en çok izlenen program olmayı başardı.

Kantar Medya'dan alınan verilere göre Müge Anlı ile Tatlı Sert programı bu hafta almış olduğu izlenme payıyla hem bugüne kadar ulaştığı en yüksek izlenme payına sahip oldu (Tüm Kişiler ve 20+ABC1 kategorilerinde) hem de bu izlenme payıyla sezon içindeki tüm rakiplerini geride bıraktı.

Arife Gökçe'ye ne oldu, talihsiz kadın Sinan Sardoğan tarafından mı öldürüldü?

Türkiye gündemine oturan Arife Gökçe olayında yeni gelişmeler yaşanıyor. Şüpheler annesi yaşındaki kadına müstehcen mesajlar attığı ortaya çıkan Sinan Sardoğan'a çevrilmişti. Hakkındaki korkunç iddiaları reddeden Sinan Sardoğan, başta Müge Anlı olmak üzere milyonların öfkelenmesine sebep oldu. Fikri Gökçe, 64 yaşındaki eşi Arife Gökçe'nin bulunması için Müge Anlı'nın kapısını çaldı. Aynı köyde yaşayan Sinan Sardoğan'ın annesi yaşındaki kadına müstehcen mesajlar attığı ortaya çıktı. Olay günü Arife Gökçe'nin evinin etrafında görülmesi ve o günden bu yana yaşlı kadından haber alınamaması cinayet iddialarını gündeme getirdi.

Telefon yağdı

Sinan'ı yayında gören birçok mağdur, ihbarda bulundu. Taciz edildiğini öne süren kadınlar ve aileleri yaşadıkları mağduriyeti öfke içinde anlattı. Kimi köyünü terk etti, kimi bir daha Tokat'a ayak bile basmadı. Jandarma ekipleri eğitimli köpekler eşliğinde köyü didik didik arandı; ancak yaşlı kadına ait herhangi bir ize rastlanmadı. Olay günü pantolonunu yakan Sinan Sardoğan'ın evi de incelendi. Hakkındaki korkunç iddiaları reddeden şahıs, başta Müge Anlı olmak üzere milyonların öfkelenmesine sebep oldu.

Talihsiz kadın Sinan Sardoğan tarafından mı öldürdü?

Tavırlarıyla herkesi öfkelendiren Sinan, yaşlı kadına bir şey yapmadığını iddia etse de anlattığı tutarsızlıklar dikkat çekti. "Benden rahatsızdı ama her gün evinin önündeydim" diyen şahsın talihsiz kadına çirkin mesajlar attığı öğrenildi. Programa her gün hakkında onlarca telefon gelen şahsın çoğu 55 yaş üstü birçok kadını mesajlarla ya da fiziksel taciz ettiği öne sürüldü.