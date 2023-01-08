Kim Milyoner Olmak İster'e Manisa'dan katılan Meryem Türkol ne kadar ödül kazandı? 59 yaşındaki yarışmacının performansı ve Milyoner'de yaşananlar…

atv'nin merakla takip edilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de heyecan tüm hızıyla sürüyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekrana gelen yarışmada bu haftaya damga vuran isimlerden biri Meyrem Türkol oldu. Muhteşem bir performans sergileyerek 100 bin TL'lik soruya ulaşan başarılı yarışmacı ne kadar ödül kazandı?

Yarışmaya Manisa'dan katıldı

Yarışmaya Manisa'nın Sarıgöl ilçesinden katılan 59 yaşındaki Meryem Türkol hem lisans hem de yüksek lisans eğitimini Ege Üniversitesi'nde tamamladığını belirtti. Manisa'da tarım yapmaya devam ettiğini ifade eden Meryem Türkol, sosyal hayatının da aktif olduğunu söyledi.

Kim Milyoner Olmak İster'de iyi performansıyla dikkat çeken Meryem Türkol 100 bin TL'lik soruda hangi yanıtı verdi? 59 yaşındaki yarışmacı ne kadar ödül kazandı? İşte 100 bin TL'lik soru…

2022'de evliliklerinin gümüş yılını kutlamış bir çift, "gümüş yıl" ifadesinin sözlük tanımına göre hangi yıl evlenmiştir?

A) 1972

B) 1982

C) 1997

D) 2012

Doğru Cevap: 1997

Meryem Türkol, 100 bin TL'lik soruya cevap vermemeyi tercih ederek yarışmadan çekildi. 50 bin TL ile Milyoner'den ayrılan başarılı yarışmacı, "Cevap verseydim 1982 diyecektim" dedi.