Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla atv ekranına gelen Kim Milyoner Olmak İster ekrana damga vurmaya devam ediyor. Kim Milyoner Olmak İster'de yarışan Furkan Çağlar ne kadar ödül kazandı?

Türkiye'nin ve dünyanın en çok kazandıran genel kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster, yine birbirinden başarılı yarışmacılara ev sahipliği yaptı. 23 yaşındaki Milyoner yarışmacısı Furkan Çağlar, iyi performansıyla tüm izleyenlerden alkış aldı.

Otomotiv Mühendisliği Bölümü öğrencisi olan Furkan Çağlar, korona sürecinde bir oto tamircinin yanında çıraklık yaptığını dile getirdi. Yılbaşı gecesi babasını kaybettiğini ifade eden Furkan Çağlar'ın duruşu Milyoner seyircisinin takdirini topladı.

200 bin TL'lik soruya ulaşan genç yarışmacı ne kadar ödül kazandı? İşte yanıtı…

Hangisini diyen kişi, kelimeleri mecaz anlamıyla değil, sözlükteki gerçek anlamıyla kullanmış ve şeftali ağaçlarının bu yıl meyve vermediğini söylemiş olur?

A) Şeftaliler bu yıl çekinmiş

B) Şeftaliler bu yıl ürkmüş

C) Şeftaliler bu yıl tırsmış

D) Şeftaliler bu yıl korkmuş

Doğru Cevap: Şeftaliler bu yıl ürkmüş

Bursalı yarışmacı Furkan Çağlar, şeftali sorusunda doğru yanıtı vermek istediğini söylese de soruya dair fikri olmadığını ifade etti. Büyük bir heyecan yaşatan 23 yaşındaki yarışmacı Milyoner'de 100 bin TL ödül kazandı.