Leyla öldü, Tolga yıkıldı! Herkes şokta...

Yapımcılığını Nazlı Heptürk’ün yaptığı, yönetmenliğini Serkan Birinci’nin üstlendiği, senaryosunu Gül Abus Semerci’nin kaleme aldığı sevilen dizi “Kardeşlerim” Cumartesi akşamlarına damgasını vurmaya devam ediyor. İzleyicinin ekran başına kilitlendiği dizi, sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

Ömer'e gerçeği söylemek için Süsen ile tartışırken merdivenlerden düşen Leyla hastanede yoğun bakıma alındı. Herkes Leyla için gözyaşı dökerken en çok mucizeye Tolga'nın ihtiyacı vardır. Vicdan azabı yaşayan Süsen, aradığı desteği Sarp da bulurken Ömer bu duruma anlam veremez. Gönül'ün hamilelik yalanı ortaya çıkar. Yalancı gebe karnı siparişini alan Orhan sonunda ondan ayrılmaya kara verir. Fakat Şengül'ün onu affetmeye hiç niyeti yoktur. Ahmet, Ömer'i aile yemeği için eve davet eder. Bir de Ömer'e sürpriz hediyesi vardır. Aile içi buzları eritme çabası işe yaramaz tam tersi Sarp'ın kıskançlığını iyice ateşler.

Hastanede yaşam savaşı veren Leyla'nın beynindeki kanama kontrolden çıkar ve beyin ölümü gerçekleşir. Organ nakli için form dolduran Leyla, küçük bir kıza umut ışığı olur. Ancak kardeşinin ölümü ile yıkılan Tolga bu kararı almaya henüz hazır değildir. Leyla'nın ölümünden kendini suçlayan Süsen Sarp'a gider. Ömer'e alınan motosikleti kıskanan Sarp onun bu mutlu gününü kabusa çevirme fırsatını kaçırmaz. Ağlayarak kollarına atılan Süsen'i her şeyden bir haber olan Ömer'in gözü önünde teselli eder.

Heyecan dolu gelişmeleriyle Kardeşlerim, Cumartesi akşamları saat 20.00'de atv'de!