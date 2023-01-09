Ateş Kuşları'nda mücadele ve umut var

atv'nin Cuma günü izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Ateş Kuşları dizisinin başrol oyuncuları İlayda Alişan ve Burak Tozkoparan rolleri hakkında açıklamalarda bulundu.

atv'nin yapımını Bozdağ Film'in, yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın üstlendiği yeni dizisi Ateş Kuşları, Cuma günü ekran yolculuğuna başlıyor. Duygu yüklü hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla, sezonun en çok konuşulacak dizileri arasında yerini alan Ateş Kuşları'nın Gülayşe'si "İlayda Alişan" ve Barbaros'u "Burak Tozkoparan" rolleri hakkında ilk kez konuştu.

"İnanılmaz bir mücadele hikayesi var"

İzleyiciyi duygu yüklü bir dizi beklediğinden bahseden İlayda Alişan; "Bazı sahnelerde burnumuzun direği sızlayacak, bazı sahnelerde ise bu çocukların hayatla mücadelesi olmasına rağmen, kendi aralarında birbirlerine bu kadar bağlı kalmış olması seyirciyi hüzünlendirirken gülümsetecek. Bu dizide inanılmaz bir mücadele hikayesi var. Bu kadar derinden işlenmiş bir proje hiç okumamıştım. Gülayşe daha bebek iken çöpe bırakılıyor ve sokak çocukları onu çöpte bulup büyütüyor. Sıcacık bir aile ortamı veriyorlar ama Gülayşe aslında sokakta büyüdüğü için hiçbir duyguyu bilmiyor. Bildiği tek şey ailesi olarak gördüğü sokak çocuklarının ona öğrettiği güven, şefkat ve sevgi. Onlarla birlikte büyürken birden bir karakterimiz geliyor ve Gülayşe o karaktere aşık oluyor" şeklinde konuştu.

"Kan bağına gerek olmadan, aile nasıl olur duygusunu bu dizide çok net görebiliriz"

Dizinin Barbaros'u Burak Tozkoparan ise, "İlk tanıtımda ve ikinci tanıtımda duygusal olarak çok etkilendim ve bu projenin bir derdi olduğunu, bir şeylere dokunmak istediğini çok net anladım. Gerçekten çok hoş, çok tatlı bir aile dizisi de diyebiliriz. Kan bağına gerek olmadan, aile nasıl olur duygusunu bu dizide çok net göreceğiz. Ben bu dizide Barbaros karakterini canlandırıyorum. Karakterim, birazcık daha dallı budaklı, iki dünya arasında bir köprü oluşturuyor. Problemli bir geçmişi var, derdi var, bir hedefi var, bir amacı var ve bunun peşinden koşmaya adeta yemin etmiş bir adam. Hayallerinin peşinden koşuyor" açıklamalarında bulundu.

Duygu yüklü ve farklı hikayesiyle dikkat çeken, seyircinin büyük bir heyecanla beklediği dizinin konusu ise şöyle;

Sokak çocuklarının çoğu yirmi yaşını görmez. Görenlerin de yaşadığı söylenemez. Uyuşturucu, şiddet, cinsel taciz, açlık, soğuk… Sokak çocuklarının kaderi ya mapustur ya mezar… Bu çocuklardan beş tanesi, bu kadere karşı koymayı başarır. Bu hikaye, kendilerine "Köksüzler" diyen beş sokak çocuğunun, çöplükte kırk günlük bir bebek bulmalarıyla başlar. Ateş kuşları, "Köksüzler"in acı ve zorluklarla örülü kaderlerine karşı dimdik durmaya çalışırken umut dolu bir aileye "Ateş kuşlarına" dönüşme öyküsüdür.

Yapımı Mehmet Bozdağ'a, proje tasarımı ve senaryosu Ayşe Ferda Eryılmaz ile Nehir Erdem'e ait; yönetmenliğini Gökhan Ayiz'in yaptığı Ateş Kuşları'nın başrollerini İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan, Görkem Sevindik paylaşırken dizide ayrıca Erdem Şanlı, Emir Çubukçu, Nizam Namidar, Serkan Ercan, Ahmet Saraçoğlu gibi başarılı oyuncular da yer alıyor.

"Ateş Kuşları" Cuma günü saat 20.00'de atv'de!