Sinan Sardoğan tutuklandı! Türkiye’nin gündemine oturan olayda neler oluyor?

atv’nin fenomen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert’te gündem olan Sinan Sardoğan tutuklandı. İşte Sinan Sardoğan olayında yaşananlar

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te Türkiye'nin gündemine oturan Sinan Sardoğan tutuklandı. Hakkında onlarca ihbar bulunan Sinan Sardoğan, küçük bir çocuğa cinsel istismarda bulunma suçundan cezaevine konuldu. Tokat'ın Almus ilçesine bağlı Ataköy beldesinde yaşanan olaylar zinciri, Sinan Sardoğan'ı parmaklıkların ardına gönderdi.

Arife Gökçe'nin kaybolmasıyla ortaya çıkan detaylar, atv ekranındaki canlı yayınlarla gündemin tepesine oturdu. Tokat'ta meydana gelen olayda ortadan aniden kaybolan Arife Gökçe'ye attığı cinsel içerikli mesajlarla şüphe oklarını üzerine çeken Sinan Sardoğan'ın birçok olayla ilgili iddiaların odağında yer alması programa damga vurdu. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı ve ekibi, emniyet güçleriyle birlikte Arife Gökçe'nin izini sürerken Sinan Sardoğan hakkındaki iddialar da titizlikle ele alındı.

Çocuğa cinsel istismar suçlamasıyla tutuklandı

Sinan Sardoğan hakkında ortaya atılan iddialardan biri de küçük bir kız çocuğunu istismar ettiği yönünde oldu. İddiaların ardından harekete geçen ekipler Sinan Sardoğan'ı gözaltına aldı. Sonrasında tutuklanan Sardoğan'ın akıbeti merak ediliyor.

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te Sinan Sardoğan konusu ve tüm olaylar değerlendirilmeye devam ediyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert hafta içi her gün 10.00'da atv'de.