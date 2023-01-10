Elif, Ümran'ın sakladığı gerçekleri öğrendi!

atv’nin ilgiyle takip edilen Bir Küçük Gün Işığı, geçtiğimiz akşam yeni bölümüyle ekranlara geldi. Sorgulayıcı hikâyesi ve güçlü kadrosu ile Pazartesi akşamının beğenilen yapımlarından oldu.

Yapımını NGM'nin, yapımcılığını ise Nazlı Heptürk'ün üstlendiği "Bir Küçük Gün Işığı" dün gecenin en çok konuşulanları arasındaydı.

18. Bölümde neler yaşandı?

Ümran, Elif'e evlilik sözleşmesi imzalatıyor

Fırat'ın babasından duydukları ile şoka giren Elif, nikâhta evet dese bile kendini bir türlü toparlayamaz. Kalbi Fırat'a inanmak istese de içine ekilen şüphe tohumları her geçen gün büyür. Fırat ise Elif'in bu uzak tavırlarına anlam veremez. Birlikte aynı yatağı paylaşmamaları ve aralarındaki mesafe Ümran'ın da gözünden kaçmaz. Avukata hazırlattığı evlilik sözleşmesini Elif'e vakit kaybetmeden imzalatır.

Sude'ye sürpriz iş teklifi

Fırat'ın evlenmesi ve Ümran'ın onu şirketten kovması ile yıkılan Sude'ye sürpriz bir iş teklifi gelir. Ayazları bitirmek isteyen ve onların hisselerini toplayan güçlü bir rakip Sude'yi kirli oyunlarına ortak eder. Şirkete geri dönen Sude bu ortaklıktan vazgeçmek istese de aldığı tehdit yüzünden yapamaz.

Elif şüphelerinin peşinden gidiyor

Elif korkularını Fulya ile paylaşır ve Cemil'i kontrol etmesi için eve doktor getirtir. Bu durum Ümran'ı çileden çıkartır. Fırat da Elif'in bu tutumuna anlam veremez. Evde kıyamet kopar ancak Cemil'in sesini duyan Elif, sonunda gerçeği öğrenir. Fırat'ın babasını Ümran itmiştir. Fırat'ın da bunu duymasını isteyen Elif onu hemen odaya götürmek ister. Cemil'in konuşmasını duyan Ümran onu susturmak için son kez harekete geçmiştir.

Yürekleri ısıtan anlatımı ve kalplere dokunan etkileyici hikâyesi ile "Bir Küçük Gün Işığı" her Pazartesi atv'de.

Başrollerini Seray Kaya, Berk Oktay, Esra Dermancıoğlu, Tuğçe Açıkgöz, Şeyma Korkmaz, Azra Aksu, Güneş Hayat, Yılmaz Bayraktar, Beran Kotan, Gizem Ünsal ve Yiğit Yapıcı'nın paylaştığı dizinin senaryosunu Özgür Evren Heptürk kaleme alırken, yönetmenliğini ise Emre Kabakuşak üstleniyor.