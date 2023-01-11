Kantakuzenos öldü mü? Osman Bey’in kılıcı Kantakuzenos’un boynunda...

Kuruluş Osman son bölümde neler oldu? Kantakuzenos öldü mü? Osman Bey ve Bala Hatun esaretten nasıl kurtuldu?

Kuruluş Osman'ın 112. Bölümü'nde heyecan dolu anlar yaşanırken Osman Bey ve Bala Hatun, esaret altında kaldı. Esaretten kaçarak kurtulan Osman Bey kılıcını, İsmihan Sultan'la beraber hareket eden Kantakuzenos'un boynuna dayadı. Kantakuzenos öldü mü, Osman Bey kılıcıyla Kantakuzenos'un kellesini aldı mı?

Osman Bey, Kantakuzenos'u tuzağa düşürdü!

Kantakuzenos ve beraberindekilerin kargaşaya yol açmaktan başka bir gayesi olmadığını söyleyen Osman Bey, "Hak yolunda olan biziz, hak yolunda olan kazanacak" dedi. Batılın her zaman kaybeden olacağını vurgulayan Osman Bey "Kıyamet gününe kadar kovalayacağız. Ya sürüleceksiniz ya da yok olup gideceksiniz" sözlerini kullandı.

Osman Bey, kılıcı Kantakuzenos'un boynuna vurarak kellesini aldı. Kantakuzenos'un kellesini İsmihan Sultan'a gönderen Osman Bey, gücünü bir kez daha göstermiş oldu.