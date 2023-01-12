2023 yılına sevgilisiyle beraber girdi! Kocası Hasan Tatar isyan etti, Simge Tatar cevap verdi…

Esra Erol’da hayatın içinden ilginç gelişmelerle Türkiye gündemine oturmaya devam ediyor. Hasan Tatar – Simge Tatar olayında hangi gelişmeler olacak? Başta TikTok ve Instagram olmak üzere sosyal medyada paylaşılan fotoğrafların anlamı ne?

atv'nin sevilen programı Esra Erol'da birbirinden ilginç konuları gündeme taşımaya devam ediyor. Sosyal medya üzerinden farklı kişilerle görüşen eşinin evi terk ettiğini dile getiren 37 yaşındaki Hasan Tatar, çareyi Esra Erol'da programına katılmakta buldu. Eşi Simge Tatar'ın çocuğunu da alarak Ozan Engin'e kaçtığını öne süren Hasan Tatar, evliliğini kurtarmak için şehir değiştirmeyi dahi göze aldığını söyledi.

"Çocuğumuz yerden pislik alıp yedi"

Simge Tatar'ın sosyal medyada çok fazla vakit geçirdiğini ifade eden Hasan Tatar, "Karım Simge bir tas çorba bile yapmazdı. Evimiz çöplük gibiydi. Çocuk, yerden pislik alıp yiyordu açlıktan" sözlerini kullandı. Simge Tatar'ın ailesini de kızlarına destek olmakla suçlayan Hasan Tatar, eşine hiçbir zaman şiddet uygulamadığını belirtti.

Eşinin 30 Nisan 2022'de evi terk ettiğini dile getiren Hasan Tatar, "29 Nisan'da karımı ve çocuğumu yemeğe götürdüm. Hiçbir sorunumuz yoktu. Sabah, çocuğu ve eşyaları da alarak evi terk etti" dedi.

"Ozan Engin benim ağabeyim…"

Ozan Engin'le kaçtığı öne sürülen Simge Tatar'ın sosyal medya görüntüleri de izleyenleri şoke etti. Esra Erol'da yayınına bağlanan Sime Tatar, "Ozan benim çok sevdiğim bir ağabeyim" diye konuştu. Hasan Tatar ise "Eşim, Ozan Engin'le nişanlandı" iddiasında bulundu.

2023 yılına birlikte giren Simge ile Ozan'ın görüntüleri ise kafaları karıştırdı. Yılbaşı gecesi de dahil olmak üzere çekilen onlarca fotoğrafı 'kıskandırmak amaçlı' olarak nitelendiren Simge Tatar, "Eğer kötü bir ortamda yaşatsam mahkeme çocuğu bana vermezdi. Hasan'ı kıskandırmak için Ozan'la çekilen fotoğraflarımı gönderdim" ifadelerini kullandı.

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