Türkiye ‘Ateş Kuşları’nın duygu yüklü sahnelerini konuşuyor

Gülayşe’yi ‘Köksüzler’ sahiplendi

Sezonun merakla beklenen yeni dizisi 'Ateş Kuşları', atv ekranındaki ilk bölümüyle büyük ilgi gördü. Ateş Kuşları'nın heyecanla takip edilen birinci bölümünde, gizemli bir kişi tarafından çöp kutusuna bırakılan bebek Gülayşe'yi, kendilerine 'Köksüzler' adını veren beş sokak çocuğu sahiplendi.

'Ateş Kuşları'nın ilk bölümünde, 23 yıl önce gizemli bir kişi tarafından çöpe bırakılan bebeği, birbirlerine kan bağıyla değil can bağıyla bağlı olan, yaşları 6 ila13 arasında değişen beş sokak çocuğu; Ali, Mercan, Zıpkın, Sabit ve Kara buldu. Köksüzler'in ablası Mercan'ın isteği üzerine bebeği sahiplendiler. Mercan'ın "İsmi ne olsun? Gülayşe olsun mu? Annem Ayşe'ydi ya, hiç gülmedi ya… Bu Gülayşe olsun; gülsün" diyerek sahiplendikleri bebeğin isminin Gülayşe olmasına karar verdiler. Beş sokak çocuğunu dilendiren Çatal da, Köksüzler'in yanındaki bebeği görünce arbede çıkarıp, bebeği onlardan almak istedi. Öte yandan aynı gece Köksüzler'in ömür boyu sırtlarında taşıyacakları bir günaha gebeydi.

Yapımı Mehmet Bozdağ'a, proje tasarımı ve senaryosu Ayşe Ferda Eryılmaz ile Nehir Erdem'e ait; yönetmenliğini Gökhan Ayiz'in yaptığı, başrollerini İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan ve Görkem Sevindik'in üstlendiği 'Ateş Kuşları'nın 1. Bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.