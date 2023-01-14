"Ateş Kuşları" rekorla başladı!

İlk bölümüyle reytinglerde sezonun en iyi açılışını yapan dizi oldu.

Duygu yüklü hikayesi ile izleyenleri derinden etkileyen Ateş Kuşları, yayınlanan ilk bölümüyle izleyiciden tam not aldı. Ateş Kuşları ilk bölümüyle,Tüm Kişiler kategorisinde %8,50 izlenme oranı, %18,76 izlenme payı, AB'de %5,33 izlenme oranı, %13,44 izlenme payı ve 20+ABC1'de %7,04 izlenme oranı, %15,36 izlenme payı elde etti. Ateş Kuşları Tüm Kişiler'de tüm diziler arasında sezonun en iyi açılışını yaptı.

"Adaletin Bu Mu Dünya?"

"Ateş Kuşları"nın birinci bölümüne duayen isim Selda Bağcan'ın seslendirdiği "Adaletin bu mu dünya" şarkısı, Mercan'ın "Büyüyünce ne olacaksın?" sorusuna verdiği "Biz büyümüyoruz ki, 13 yaşında filan ölüyoruz!" cevabı ve Kara'nın "Cennete gidince hepinizi Allah'a şikayet edecek!" sözleri damga vurdu ve izleyenlere duygusal dakikalar yaşattı.

Ateş Kuşları'nın ilk bölümünde;

23 yıl önce gizemli bir kişi tarafından çöpe bırakılan bebeği, birbirlerine kan bağıyla değil can bağıyla bağlı olan Köksüzler'den 5 sokak çocuğu: Ali, Mercan, Zıpkın, Sabit ve Kara buldu. Köksüzler'in ablası Mercan'ın isteği üzerine bebeği sahiplendiler. Mercan'ın "İsmi ne olsun? Gülayşe olsun mu? Annem Ayşe'ydi ya, hiç gülmedi ya… Bu Gülayşe olsun, gülsün." diyerek sahiplendikleri bebeğin isminin Gülayşe olmasına karar verdiler. Öte yandan, bu 5 sokak çocuğunu dilendiren Çatal da, Köksüzler'in yanındaki bebeği görünce arbede çıkardı. Aynı gece Köksüzler'in ömür boyu sırtlarında taşıyacakları bir günaha gebeydi.

Sokak çocuğu Yakup, kendisini kurtarmak isterken yanlışlıkla Gülayşe'yi yaraladı. Olay ardından sokak çocuğu vakasının peşine düşen Komiser Barbaros, Gülayşe'nin hastaneden kaçması sonrası şüphelenerek peşine düştü. Gülayşe'nin içinde bulunduğu kamyonu takip eden Komiser Barbaros, Ateş Kuşları Mola Yeri'ne gitti. 23 yıl önce kaybolan bebeğin Gülayşe olduğundan şüphelenen Barbaros, polis kimliğini saklayarak Gülayşe'yle yakınlık kurdu. Gülayşe'nin doğum günü nedeniyle Sabit'in çektiği fotoğraflardan birisini gizlice alan Barbaros gerçeğin peşine düştü.

Gülayşe'nin Barbaros'a yakınlık duyması Ali ve Mercan'ı tedirgin etti. Gülayşe'nin Barbaros ile görüşmemesini istediler. Ali'nin "Bir daha o Barbar denen herifi görmesin. Sokak çocuklarının yanına da gitmesin, buradan çıkmasın. Eğer Çatal bizi bulursa..." sözlerini Mercan "Gülayse annesini senin öldürdüğünü öğrenir." diyerek devam ettirdi ve sırlarının ortaya çıkmasının tedirginliğini yaşadı. Gülayşe'yi başta babası olmak üzere tüm ailesine hasret bıraktıkları için suçluluk duyan Ali ile Mercan, Gülayşe'nin bu sırrı öğrenmemesi için birbirlerine bir kez daha söz verdiler.

Yapımı Mehmet Bozdağ'a, proje tasarımı ve senaryosu Ayşe Ferda Eryılmaz ile Nehir Erdem'e ait; yönetmenliğini Gökhan Ayiz'in yaptığı Ateş Kuşları'nın başrollerini İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan ve Görkem Sevindik paylaşırken dizinin kadrosunda başarılı oyuncular Nizam Namidar, Serkan Ercan, Ahmet Saraçoğlu, Erdem Şanlı, Emir Çubukçu ve dizideki çocukluk karakterlerine hayat veren Umut İnan, Almira Abay, Fuat Fatih Odabaşı, Berke Obuz, Umut Ege Baştemur ve Çınar Yükçeker yer alıyor.