Sarp, Ömer'in resmen kardeşi olması ile çileden çıktı!

Kardeşlerim 75. Bölüm'de neler oldu? Sarp, Ömer'in resmen kardeşi olmasıyla neler yaşadı?

Yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün yaptığı, yönetmenliğini Serkan Birinci'nin üstlendiği, senaryosunu Gül Abus Semerci'nin kaleme aldığı sevilen dizi "Kardeşlerim" Cumartesi akşamlarına damgasını vurmaya devam ediyor. İzleyicinin ekran başına kilitlendiği dizi, sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

Ömer'i öldürmeye çalışan Sarp, kendi düşüp bilincini kaybetti!

Leyla'nın ölümü ile yıkılan Tolga'yı teselli etmek arkadaşları Oğulcan, Doruk ve Ömer harekete geçerler. Ömer ile Süsen'in arası ile hala soğuktur. Süsen'in Sarp'a gitmesinin sebebi öğrenene kadar Ömer, onunla konuşmayı reddeder. Gönül, Orhan ile ayrılığından Şengül'ü sorumlu tutar ve ondan intikam almak için harekete geçer. Ekmek teknesi minibüsü kaçırıp uçurumdan atar. Doruk Asiye'ye işinde yardım eder. Ahmet ise hem Ömer'i nüfusuna almak hem de onlara uygun bir ev vermek ister. Bu durum Şevval ile Sarp'ı Ömer'e karşı iyice kışkırtır. Ayla, Nebahat ile Akif'e kumpas kurar. Suzan'a dinlemesi için Nebahat'in Akif ile yaşadıkları gizli kaçamağın itirafını ses kaydı olarak alır. Doruk ve Asiye ise her şeyden habersiz çalışırken kaçak mal taşımaktan suçüstü yakalanırlar. Ömer ile resmen kardeş olan Sarp ise onu kandırır. Birlikte Ömer'in yeni motosikletine binerler ve Sarp, Ömer'in gözlerini kapatarak kaza yapmasına çalışır. Zar zor duran Ömer motosikletini kenara çeker ve tartışma iyice alev alır. Aralarındaki itiş kakışta Sarp düşer ve başını fena çarpar. Kafasından kan gelen Sarp'ın bilinci de kapalıdır.

Heyecan dolu gelişmeleriyle Kardeşlerim, Cumartesi akşamları saat 20.00'de atv'de!

76. Bölüm tanıtımı: https://www.atv.com.tr/kardeslerim/76-bolum-1-fragman/izle