50 yaşındaki üfürükçü 18 yaşındaki genç kızı kaçırdı mı? Konya’da neler yaşandı?

atv’nin gündem yaratan programı Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yine dikkat çeken bir konu yer aldı. Müge Anlı ile Tatlı Sert’te Hilal Baltacı konusu nedir? 18 yaşındaki Hilal Baltacı kimdir?

2009 yılında boşanan anne ile babayı, kızlarının kaybı bir araya getirdi. Müge Anlı ile Tatlı Sert'te kızlarını arayan anne-baba, kızları Hilal Baltacı'yı 50 yaşındaki 'üfürükçü' bir kişinin kaçırdığını öne sürdü. Süleyman isimli şahısla kaçtığı ifade edilen Hilal Baltacı'ya ailesinden 'geri dön' çağrısı geldi. Konya'da yaşanan olayda genç kızın 18 yaşına girdiği gün kaçması da dikkat çekti.

"18 yaşında genç bir kızla evleneceğim!"

Daha önce farklı şehirlerden kadınları kandırarak imam nikahı kıydığı iddia edilen Süleyman'ın, çok sayıda kişiyi mağdur ettiği öne sürüldü. Hilal'le birlikte olan 50 yaşındaki üfürükçünün yakın çevresine "18 yaşında karım olacak, genç kızla evleneceğim" sözlerini kullandığı ifade edildi.

Ailesinin 16 gündür ulaşamadığı Hilal Baltacı ile evlenme niyeti olmadığını söyleyen Süleyman, canlı yayında "Ben Hilal'in manevi babasıyım" dedi. Açıklamalarıyla herkesi şaşırtan 50 yaşındaki adam, genç kızın annesini çileden çıkardı. Müge Anlı canlı yayınına bağlanan Hilal de annesini suçladı. Annesine, "Sen beni kelepçeyle eve kilitledin" diyen Hilal Baltacı, ailesine dönmeyi reddetti.

18 yaşındaki Hilal Baltacı'nın sözleri karşısında şaşkına dönen ailesi, kızlarının sağlık durumundan büyük bir endişe duydu. Müge Anlı ile Tatlı Sert hafta içi her gün 10.00'da atv'de.