Bir Küçük Gün Işığı dizisine sürpriz bir isim katıldı

Pazartesi akşamları atv ekranlarında yayınlanan, yapımını NGM'nin, yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği, sevilen dizi "Bir Küçük Gün Işığı"na deneyimli isim Altan Erkekli katıldı.

Alper'in varlıklı ve akademisyen babası Eşref rolü ile sevilen dizinin kadrosuna giren Altan Erkekli'nin setten ilk kareleri de basınla paylaşıldı. Kendine has üslubu ve renkli karakteri ile dikkat çeken Eşref'in gelişi dizide yaşanacak gelişmeler şimdiden merak konusu oldu.

Yürekleri ısıtan anlatımı ve kalplere dokunan etkileyici hikâyesi ile "Bir Küçük Gün Işığı" her pazartesi atv'de.

Başrollerini Seray Kaya, Berk Oktay, Esra Dermancıoğlu, Tuğçe Açıkgöz, Şeyma Korkmaz, Azra Aksu, Güneş Hayat, Yılmaz Bayraktar, Beran Kotan, Gizem Ünsal ve Yiğit Yapıcı'nın paylaştığı dizinin senaryosunu Özgür Evren Heptürk kaleme alırken, yönetmenliğini ise Emre Kabakuşak üstleniyor.