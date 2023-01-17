Fırat babası ile ilgili gerçeği öğrendi

atv'nin ilgiyle takip edilen Bir Küçük Gün Işığı, geçtiğimiz akşam yeni bölümüyle ekranlara geldi. Sorgulayıcı hikâyesi ve güçlü kadrosu ile Pazartesi akşamının beğenilen yapımlarından oldu.

Yapımını NGM'nin, yapımcılığını ise Nazlı Heptürk'ün üstlendiği "Bir Küçük Gün Işığı" dün gecenin en çok konuşulanları arasındaydı.

19. Bölümde neler yaşandı?

Elif ve Fırat babasını bir kez daha kurtarmak için harekete geçerken, bu gerçek herkesin hayatını değiştirecektir.

Elif, Cemil Bey'i itenin Ümran olduğunu öğrenmiştir. Ümran, kocası ile ilgili yaşadıkları hakkında Elif'e bilmesini istediği kadarını anlatır. Ümran'ın durumuna üzülen Elif, Fırat her şeyi o anlatana kadar susmayı kabul eder. Bu Ümran ile aralarındaki buzların erimesini sağlar. Cemil Bey'e tam zamanlı bakıcı tutulup durumu gözlem altına alınır. Cemil'in iyileşmeye başlaması Ümran için büyük tehdittir. Dila ise annesi ile Elif arasındakileri anlayamaz iyice fevrileşir. Ümran, Güneş'in odasını değiştirmelerini kabul eder. Bu yumuşama Fırat'ın da gözünden kaçamaz. Holding'de ise işler iyice sarpa sarar. Sude'nin verdiği bilgi ile Ayazlar ihaleyi kaybeder. Ancak gizli düşman, Ayazların evine kadar girmiştir ve Sude'nin de peşini bırakmaz. Elif ve Fırat, Ümran'ın fikri ile balayına gitmeye karar verirler. Onların yokluğunu fırsat bilen Ümran herkesi evden uzaklaştırır. Amacı Cemil'i tamamen susturmaktır. Elif'in içine kurt düşer ve planı anlar. Fırat'a babasını itenin annesi olduğunu söylemek zorunda kalır. İkili eve doğru yola çıkarken Ümran, Cemil'in fişini çeker ama o yine de nefes almayı başarır. Bu gerçek köşkteki herkesin hayatını tamamen değiştirecektir.

Yürekleri ısıtan anlatımı ve kalplere dokunan etkileyici hikâyesi ile ''Bir Küçük Gün Işığı" her pazartesi atv'de.