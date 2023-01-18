3 farklı kategori, 3 farklı program, tek birinci...

atv, 17 Ocak’ta yayınladığı dizi ve programlarıyla, Kantar Medya tarafından yayınlanan ilk 100 yapım listesinin tüm kategorilerine yine birinciliklerle adını yazdırdı.

Esra Erol'da

Hafta içi her gün atv'de yayınlanan, birbirinden farklı hikâyeleri ekranlara taşımaya devam eden Esra Erol'da, gün içerisinde yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting ölçümünde Tüm Kişiler kategorisinde %7,17 izlenme oranı ve %26,79 izlenme payı alarak birinci oldu.

Ben Bu Cihana Sığmazam

Salı akşamlarının en çok izlenen dizisi olan Ben Bu Cihana Sığmazam ise dün akşam yayınlanan 17.Bölümüyle AB Sosyal Statü'de %4,72 izlenme oranı ve %12,46 izlenme payı alarak birinci, Tüm Kişiler'de ise %6,77 izlenme oranı ve %15,56 izlenme payı alarak ikinci sırada yer alırken en çok izlenen dizi oldu.

Müge Anlı ile Tatlı Sert

Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan, sabah kuşağında reyting rekorları kıran ve milyonları ekrana kilitleyen yapım Müge Anlı ile Tatlı Sert, 20+ABC1 kategorisinde %6,27 izlenme oranı ve %38,30 izlenme payı alarak birinci olurken, Tüm Kişiler'de %6,63 izlenme oranı ve %38,81 izlenme payı alarak üçüncü sıraya yerleşti.

Böylelikle 17 Ocak Salı günü tüm kategorilerde en çok izlenen ilk program atv'nin oldu.