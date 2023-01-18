Şeyh Edebalı’dan Osman Bey ve Turgut Bey’e dostluk ve kardeşlik nasihati!

Kuruluş Osman’ın heyecanla ve merakla takip edilen 113’üncü Bölümü nefes kesen gelişmeleri ile seyirciden büyük ilgi gördü. ‘Kuruluş Osman’da Şeyh Edebalı’nın, Osman Bey ve Turgut Bey’e verdiği dostluk ve kardeşlik nasihati bölüme damga vurdu.

'Kuruluş Osman'ın 113. Bölümünde Şeyh Edebalı; Osman Bey'i ve Turgut Bey'i dergâha davet ederek dostluk nasihati verdi. Şeyh Edebalı, "Dostların hasbihali mühimdir. Yakınlığı arttırır. İstedim ki yakınlığımız artsın. Zira şeytan boşluk kabul etmez. En ufak bir yer bulunca sızar" şeklindeki sözlerine Osman Bey ve Turgut Bey aralarındaki kırgınlığın son bulduğunu, yollarının ayrı olmadığını söyleyerek cevap verdiler. Şeyh Edebalı'nın "Dil konuşur… Biz duyarız. Amma bir de pek kimsenin duymadığı vardır. Gönül dili… O da aynı mı der? Hakikaten gayrı şeytana aman vermez mi bu kardeşlik?" diyerek Turgut Bey'e Öktem Bey'in İsmihan Sultan'la birlik olmasının, onu rahatsız edip etmediğini sordu. Edebalı, Osman Bey'e de İsmihan Sultan'ın düşmanlığı ortaya çıktığında kendini haklı görüp görmediğini sordu. Şeyh Edebalı'nın bu sorularına Osman Bey ve Turgut Bey'in yanıt vermemesi üzerine "Ben" demeden önce "Sen" demeyi, kendi nefsinden önce dostunu düşünmek gerektiğini söyleyen Edebalı, "Oysaki dostlukta haklı haksız ne gezer. Karşı tarafta bir kusur görsen bunu evvel kendinden bilirsin. Dost, dosta aynadır. Dost, dosta sadıktır. Kibir, mümine yaraşmaz. Hele ki kardeşine karşı kibir… O ataştan gömlektir" diyerek Osman Bey ve Turgut Bey'in gönülden de barışmalarını istedi. Şeyh Edebalı'nın hikmet dolu sözleri karşısında Osman Bey ve Turgut Bey iç muhasebelerine devam ederken Edebalı, sözlerine "Cenab-ı Hakk, İsra Suresi'nde buyurur. 'Yeryüzünde böbürlenerek yürüme; çünkü sen ne yeri yarabilirsin, ne dağlara boyca ulaşabilirsin' der. İnsan, ne olduğunu bilecek! Dostuna karşı mütekebbir olan imtihanı geçemez." şeklinde sürdürdü.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 113. Bölümü seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.