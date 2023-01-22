Ahmet, Ömer'i nüfusuna almaktan vazgeçti!

Yasmin, Ömer ile Asiye'nin arasını; Sarp ise Ahmet ile Ömer'in arasını bozdu...

Sarp'ın sinsi planı işe yaradı. Hastanede tedavi altına alınan Sarp, onların suçunu Ömer'e attı. Ahmet'in ona inanmayı seçmesi ile tüm dengeler yine değişir. Ömer yine kötü ve suçlu pozisyona düşer. Ahmet onu nüfusuna almaktan vazgeçer. Ömer de aldığı motoru geri iade eder.

Asiye ve Doruk ise suçsuz olduklarını kanıtlayana kadar gözaltında tutulurlar. Akif ve Nebahat Doruk'u çıkartırlar ama o Asiye'ye yardım etmezlerse çıkmayı kabul etmez.

Akif Ayla'dan ses kaydını silmesi için bir plana yapar ve evine gider. Doruk ve Yasmin anneleriyle birlikte yemeğe çıkarlar. Asiye bu duruma bozulur ve Doruk'a trip atar.

Orhan, Şengül'ün evinde kendine oda tutar. Bunu öğrenen Gönül fenalık geçirir.

Asiye'ye kumpas kuran Yasmin, onunla Ömer'in arasını açmayı başarır. Sarp'ın telefonunda Süsen'in mesajını bulan Ömer, onunla yüzleşmeye gider. Ona gerçeği sorar. Sarp son dakika gelir onun cesaretini toplayıp söyleyemediği şeyin çıktıkları olduğunu söyler.

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77. Bölüm tanıtımı: https://www.atv.com.tr/kardeslerim/77-bolum-1-fragman/izle