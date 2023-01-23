30 yıllık eşini terk etti, 35 bin Euro’sunu kaptırdı! Renginar Ahmed şimdi ne yapacak?

Müge Anlı ile Tatlı Sert gündem belirlemeye devam ediyor. Bulgaristan’dan Müge Anlı’ya başvuran Renginar Ahmed ne istedi?

atv'nin gündem yaratan programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yine sonucu merakla beklenen konular ele alındı. Bulgaristan'da yaşayan Renginar Ahmed, Mehmet Sait Urgan isimli kişinin kendisini dolandırdığını iddia etti. Mehmet Sait Urgan uğruna 30 yıllık evliliğini bitirdiğini açıklayan Renginar Ahmed, aşık olduğu adama 35 bin Euro kaptırdığını öne sürdü.

"Huzursuz bir hayat yaşıyordum…"

2017 yılında Facebook üzerinde başlayan aşkı uğruna defalarca Türkiye'ye gelen Renginar Ahmed, o dönem resmi nikahlı eşiyle sorunlar yaşadığını belirtti. Sait Urgan'ın kendisine "Boşa eşini, ben de gelip Bulgaristan'da fırın açarım" dediğini ifade eden Renginar Ahmed, "Huzursuz bir hayat yaşıyordum. O yüzden Sait'e inandım" dedi.

Duygusal bir ilişki içinde oldukları Sait Urgan'ın da kendisine aşık olduğunu düşünen Renginar Ahmed, "Senin ayakkabından su içerim, sen benim başımın tacısın derdi" diye konuştu. Ahmed, Sait Urgan'ın telefonlarına yanıt vermediğini söyledi. Buna karşın Mehmet Sait Urgan'ı hala sevdiğini dile getiren Renginar, "Paramı öderse onunla evlenmek istiyorum" sözlerini kullandı.

Canlı yayına bağlanan Mehmet Sait Urgan ise dolandırıcılık iddialarını yalanlarken Renginar Ahmed'in kendisini rahat bırakmasını istedi.

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