İsmihan Sultan Orhan Bey’i zehirletti!

‘Kuruluş Osman’ın heyecanla ve merakla takip edilen 114. Bölümü nefes kesen gelişmeleri ile seyirciden büyük ilgi gördü. ‘Kuruluş Osman’da, her ne kadar barış sağlamış görünse de İsmihan Sultan Osman Bey’e karşı savaş pusatlarını indirmedi. İsmihan Sultan, Osman Bey’e evlat acısı yaşatmakta kararlıdır. Orhan Bey’i kardeşi Alaeddin’in pusatıyla zehirleyip onu ölmekten beter etme planı yapmıştır. Orhan Bey’in zehirlenmesi obanın ortasına ateş gibi düşer.

'Kuruluş Osman'ın 114. Bölümünde, İsmihan Sultan yeni bir oyun kurarak Avcı Bey aracılığıyla Esma'ya bir zehir ulaştırdı. Avcı, Esma'dan zehri Alaeddin'in pusatına sürmesini isteyerek "Valide Sultan'ın da Bengi Hatun'un da haberi var. Eğer dediklerimi etmezsen… Bir daha kardeşini göremezsin" şekkinde tehdit etti. Kardeşiyle tehdit edilen Esma; otağa şerbet ikram etmek için girdiğinde Alaeddin'in pusatına zehri sürdü. Orhan Bey ve Alaeddin Beyler talim ederken, Alaeddin'in bir hamlesi sonucunda Orhan kolundan yaralandı. Oğlu için endişelenen Malhun Hatun, Kumral Abdal'a haber verdi. Kumral Abdal, Orhan'ın tedavisine başladı ancak tedavi etkili olmadı. En başta yalnızca kolunu hissetmeyen Orhan, sonrasında tüm vücudunu hissetmemeye başladı. Orhan'ın yaralanmış olması Malhun Hatun'da şüphe uyandırdı ve bu yaşananların arkasında Bengi Hatun olduğunu düşünerek onun boğazına hançerini dayadı.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 114. Bölümü seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.