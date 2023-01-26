Müge Anlı'da ilginç olay... "Aşık olunca kızım Nuray'ın IQ'su düşüyor!"

Fadime Evci, bir süredir eve gelmeyen 25 yaşındaki kızı Nuray'ın bulunması için araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın kapısını çaldı.

Kızının, 40 yaşındaki kuzeni Engin Koca'ya kaçtığını belirten anne canlı yayında isyan etti."Kızımın aşık olunca IQ'su düşüyor..." diyen Fadime Hanım, Nuray'ın evine dönmesini istedi.Canlı yayında gerginlik her geçen dakika arttı ve taraflar sürekli birbirlerini suçladı.Fadime Evci, Engin'in daha önce de başka kuzenine cinsel istismarda bulunduğunu ve evlendirilerek yaşananların üstünün örtüldüğünü iddia etti.

"Kızımızın erkeklere alerjisi var..."

Müstakbel damadına hırsız da diyen endişeli anne, kızına adeta eve dönmesi için yalvardı."Kızımızın erkeklere alerjisi var..." açıklamasında bulunan Evci Ailesi, Nuray'ın zorla kaçırdığını öne sürerek yardım istedi.Aşkı için anne ve babasını karşısına alan Nuray Evci: "Sevecek adam vardı da ben mi sevmedim?" diyerek ailesine sitem etti.Genç kadın ise, evine dönmek istemedi ve annesinin yalanlar söylediğini belirtti."Yakında evleneceğiz" diyen çift ailelerinin kendilerinden uzak durmasını istedi.Nuray Evci evine mi dönecek yoksa Engin Koca ile nikah masasına mı oturacak?

Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi her gün 10.00'da atv'de...