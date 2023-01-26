Nefesler Fırat ve Elif için tutuldu

Elif, Fırat'ı terk mi edecek? Yoksa ona inanmayı mı seçecek?

atv'nin ilgiyle takip edilen, yapımını NGM'nin, yapımcılığını ise Nazlı Heptürk'ün üstlendiği Bir Küçük Gün Işığı'nın yeni bölüm tanıtımı büyük heyecan yarattı.

Senaryosunu Özgür Evren Heptürk'ün kaleme aldığı, yönetmenliğini Emre Kabakuşak'ın yaptığı dizinin 21. Bölüm tanıtımı yayınlanır yayınlanmaz sosyal medyada dikkatleri üzerine çekti.

Yeni bölüm için nefesler tutulurken Elif ve Fırat arasında yaşanacaklar beklentileri arttırdı. Bir yanda evde Cemil Dede'nin varlığı tüm dengeleri alt üst ederken diğer yanda Ümran'ın başarmadığını Feraye mi yapacak? İçine şüphe tohumları ekilen Elif, Fırat'ın kendisini aldattığına mı yoksa onun anlattıklarına mı inanacak?

Elif ve Fırat'ın aşkının yeni bir sınavla karşılaşacağı sürpriz gelişmeler ve daha fazlası 30 Ocak Pazartesi akşamı atv'de.

Başrollerini Seray Kaya, Berk Oktay, Esra Dermancıoğlu, Tuğçe Açıkgöz, Şeyma Korkmaz, Azra Aksu, Güneş Hayat, Yılmaz Bayraktar, Beran Kotan, Gizem Ünsal ve Yiğit Yapıcı'nın paylaştığı dizinin senaryosunu Özgür Evren Heptürk kaleme alırken, yönetmenliğini ise Emre Kabakuşak üstleniyor.