Güzide, Sezai ile yüzleşti

atv'nin yapımını TIMS&B Productions'ın yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği Aldatmak, dün akşam ekrana gelen on sekizinci bölümüyle yine çok beğenildi.

18. Bölümde neler yaşandı?

Oltan ve Elmas'ın planları Tarık'ın sonunu getirecek mi?

Güzide, Tarık'ın hamlesinden sonra yeni kurduğu işi için büyük bir mücadeleye girdi. Güzide'nin çalıştığı tüm kişiler tek tek onunla yollarını ayırırken Sezai'nin de ortadan kaybolması Güzide'nin dikkatinden kaçmadı.

Tarık'ın yaptıklarına karşı birlik olan tüm aile, Elmas'ın kurduğu oyunla Tarık'ın telefonuna casus bir yazılım programı yükledi. Tarık'ın yurt dışına kaçırdığı paraların takip edilmesi için tüm hareketleri kontrol edilmeye başlandı. Oltan ve Elmas'ın Tarık'ın peşine düşmesinden Yeşim de nasibini aldı.

Oltan'ın Güzide'ye şantaj yaptığını öğrenen Behram, Tolga konusunda çelişkiye düştü. Tolga'nın babasıyla görüştüğü gerçeğini ortaya döken Behram, Oylum ve Tolga ilişkisine büyük bir darbe vurdu.

Ozan'ın Sezai ile konuştuğunu duyan Güzide soluğu Sezai'in yanında aldı. Ozan'ın ise Zeliş'e karşı olan duyguları gün geçtikçe artarken, Oltan'la ilgili şüphelerini dile getirmesi Zeliş'ten sert bir tepki görmesine neden oldu.