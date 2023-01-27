Mutfak Bahane'de şok olay

atv ekranlarının sevilen yemek programı Mutfak Bahane'de sular durulmuyor. Her gün 2 çeyrek altın ve finalde de tam 10 bilezik hediye eden Mutfak Bahane'de sular durulmuyor.

Hafta içi her gün saat 14.00'te atv ekranlarında yayınlanan, Derya Taşbaşı'nın sunduğu Mutfak Bahane'de, gelin ve kayınvalide yemek yaparken eşleri de en lezzetli tabağı bulmaya çalışıyor.

Haftanın finalinde Mutfak Bahane'de olaylar bitmiyor.

Ortaya çıkan gizli video hangi ailenin diskalifiye olmasına sebep oldu?

Mutfak Bahane hafta finaline Ferdi ve kayınvalidesinin tüyolaşma videosu damga vurdu. Video sonrası diskalifiye olan çift stüdyoyu gözyaşları içinde terk etti.

Adana'dan yarışmaya katılan Mustafa ve Şule çifti elenirken, on bileziğin sahibi fenomen çift Gönül ve Ahmet oldu.

Final sonrası videonun aslında tüyo içermediği Banu ve Ferdi çiftinin diskalifiye olmadığı açıklandı.