Düğününden 17 gün sonra kaybolan Mustafa Yılmaz nerede?

Elazığ’da evlendikten 17 gün sonra kayıplara karışan 25 yaşındaki Mustafa Yılmaz kimdir? Ailesi neden Onur Yılmaz'dan şüpheleniyor?

Müge Anlı ile Tatlı Sert atv ekranında gündem belirlemeye devam ediyor. Büyük bir merakla takip edilen programda Dokuz Eylül Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğrencisi Mustafa Yılmaz'ın kaybı değerlendirildi. Elazığ'da evlenen 25 yaşındaki Mustafa Yılmaz, resmi nikahın kıyılmasından 17 gün sonra ortadan kayboldu.

"Babamdan ve kuzenimden şüpheleniyorum!"

Genç adamın eşi Nurten Nur Yılmaz ise eşinin kaybından babasını ve kuzenini sorumlu tuttu. Eşinin kaybından sorumlu tuttuğu Onur Yılmaz'ın hem kendi kuzeni hem de kocasının kuzeni olduğunu dile getiren Nurten Nur Yılmaz, "Kocamla aramızda akrabalık yok ama Onur kocamın anne tarafından kuzeni, benim ise baba tarafından kuzenim" dedi. "Kocam kaybolduktan birkaç gün sonra Onur da ortadan kayboldu" açıklamasını yapan Nurten Nur Yılmaz, kuzeninden şüphelendiğini tekrarladı.

Elazığ'dan kaybolan Mustafa Yılmaz'la ilgili sorulara cevap vermek istemeyen kayınpederinin ise kızını da evlatlıktan reddettiği ifade edildi.

Mustafa Yılmaz nerede? Onur Yılmaz neden ortadan kayboldu? Müge Anlı ile Tatlı Sert hafta içi her gün 10.00'da atv'de!