Feraye'den Ayaz ailesini dağıtacak hamleler

atv'nin ilgiyle takip edilen Bir Küçük Gün Işığı, geçtiğimiz akşam yeni bölümüyle ekranlara geldi. Sorgulayıcı hikâyesi ve güçlü kadrosu ile Pazartesi akşamının beğenilen yapımlarından oldu.

Dizinin 21. Bölümünde Elif ile Fırat'ın arasındaki buzlar tam eridi derken Feraye son kozunu oynadı. Yapımını NGM'nin, yapımcılığını ise Nazlı Heptürk'ün üstlendiği "Bir Küçük Gün Işığı" dün gecenin en çok konuşulanları arasındaydı.

21. Bölümde neler yaşandı?

Elif köşke geri döndü!

Çiftlik evinde gördüklerini yanlış anlayan Elif köşke geri döner. Fırat'ta peşinden ama Elif'i ikna etmek mümkün olmaz. Evde ise Cemil dönemi başlamıştır. Dila'ya destek çıkan Cemil, Güneş ile de annesini yakınlaştırmaya çalışır. Feraye teşekkür bahanesi ile Fırat'ı ziyarete gider. Telefonunu ve kartvizitini almayı başarır. Ümran ise Cemil'in avukatına rüşvet teklif eder. Yüklü miktarda para karşılığında vasiyetini alacağına emindir. Avukatın ise başka planları vardır.

Feraye'nin planları işliyor!

Çiftlik evine giden Elif, yatakta Feraye'nin özellikle bıraktığı küpesini bulur. Feraye'nin şeytani planları Sude'nin de dedikleri doğrultusunda şirketi uçuruma sürükler.

İş görüşmesine giden Elif, Feraye'nin masasında Fırat'ın teşekkür çiçeğini buldu!

Güneş'in yardımı ile Fırat Elif'i sonunda gerçeklere ikna eder. Ama Feraye son kozunu oynamamıştır. Her şeyden habersiz iş görüşmesine giden Fulya ve Elif, Feraye'nin odasında Fırat'tan gelen teşekkür çiçeğini görürler. Fırat'ın işi bu kez iyice zorlaşır.